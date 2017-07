Beschluss des EU-Parlaments Entwicklungshilfe fürs Militär

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Der Plan ist heikel, sowohl politisch als auch rechtlich: Die EU will umfangreiche Mittel aus der Entwicklungshilfe umleiten, um das Militär in Krisenstaaten zu stützen. Einen entsprechenden Vorschlag der EU-Kommission hat am Dienstag der Auswärtige Ausschuss des EU-Parlaments mit großer Mehrheit abgesegnet.

Die EU-Kommission hatte bereits Ende 2015 eine Änderung des sogenannten Instruments für Stabilität und Frieden (ISP) vorgeschlagen. Das ISP ist eigentlich für die Bekämpfung von Armut gedacht; es verfügt für die Jahre 2014 bis 2020 über ein Budget von rund 2,3 Milliarden Euro. Laut dem Vorschlag der Kommission, den der Parlamentsausschuss nun nahezu unverändert angenommen hat, soll das ISP um 100 Millionen Euro aufgestockt werden. Mit dem Geld sollen Streitkräfte in Staaten gestärkt werden, in denen Stabilität, Sicherheit und Entwicklung nicht mehr von zivilen Kräften gewährleistet werden können.

Die Finanzierung von Waffen und Munition oder reinem Kampftraining wird ausdrücklich ausgeschlossen. Das aber besänftigt Kritiker keineswegs. Sie wenden ein, dass die EU autoritäre Regimes darin unterstützen wolle, Migranten von Europa fernzuhalten - egal, mit welchen Methoden. Zudem könnten laut der Verordnung immer noch Kommunikationstechnik oder Infrastruktur wie etwa Luftwaffenbasen mit EU-Geld bezahlt werden. Selbst wenn das EU-Geld nur in Lazarette flösse, würden im betreffenden Land dadurch an anderer Stelle Gelder für den Kauf von Waffen frei.

Vernichtendes Urteil von Juristen

Der Rechtsdienst des Europäischen Rats sieht das ähnlich. In einem internen Gutachten vom Juli 2016, das dem SPIEGEL vorliegt, üben die Juristen scharfe Kritik an der geplanten Neufassung der ISP-Verordnung. Denn sie basiert auf dem Entwicklungshilfe-Artikel des Vertrags von Lissabon - und es ist mehr als fraglich, ob er militärische Maßnahmen rechtfertigen kann.

Die Juristen des Rats vertreten eine klare Meinung: Er kann es nicht. Die neue Verordnung solle "dazu dienen, die Kapazitäten der Streitkräfte schlechthin zu verstärken, nicht die Kapazitäten der Streitkräfte für die Wahrnehmung von Entwicklungsaufgaben", heißt es in dem Gutachten. Daran änderten auch die "sehr begrenzten Ausnahmen" nichts. Der Entwurf könne "nicht auf die vorgeschlagenen Rechtsgrundlagen gestützt werden", lautet das Fazit der Experten. Mit anderen Worten: Er wäre illegal.

Der Rechtsdienst der EU-Kommission hatte sich in Stellungnahmen vom März 2015 und Mai 2016 bereits ähnlich geäußert. Die Juristen des EU-Parlaments schlossen sich der Meinung ihrer Kollegen später an: In einem Gutachten vom 31. August 2016 kamen auch sie zu dem Schluss, dass die Entwicklungshilfe-Umleitung rechtswidrig wäre. Dann aber geschah Erstaunliches: Im Januar 2017 legte der Parlaments-Rechtsdienst eine zweite Expertise vor, die das genaue Gegenteil behauptete. Plötzlich war die Verordnung kompatibel mit EU-Recht. Insider vermuten, dass die Juristen unter politischen Druck geraten waren.

"Die klassische Entwicklungspolitik ist gescheitert"

"Wenn Entwicklungsgelder künftig an die europäische Rüstungsindustrie fließen, wäre das nicht nur ein eklatanter Widerspruch zum Ziel der zivilen Konfliktprävention und der Entwicklungszusammenarbeit", kritisiert der Grünen-Europaabgeordnete Reinhard Bütikofer. "Es wäre in diesem Fall auch schlicht illegal."

Die Konservativen aber haben nach Auskunft von Elmar Brok "eine andere Rechtsauffassung". Und überhaupt: "Die klassische Entwicklungspolitik ist gescheitert", meint der CDU-Außenpolitiker. "Die Entwicklungs-Community hat das nur noch nicht begriffen." Entwicklung sei nicht ohne Sicherheit denkbar, was aber lange missachtet worden sei. Die Folge sei, so Brok, "dass die bisherige Entwicklungspolitik in Afrika keine Verbesserung der Lage gebracht hat".

Derzeit sieht es so aus, als würde die neue Verordnung umgesetzt. Die Zustimmung im Plenum des EU-Parlaments, das voraussichtlich im September abstimmen wird, gilt als sicher, da sich Konservative und Sozialdemokraten bereits im Außenausschuss einig waren. Anschließend beginnen die Verhandlungen zwischen Parlament, Kommission und dem Rat der Mitgliedstaaten. Auch hier rechnen Beobachter mit keinen allzu großen Hürden mehr. Erst nachdem die geänderte Verordnung in Kraft getreten ist, könnte der Europäische Gerichtshof klären, ob sie rechtens ist - vorausgesetzt, es wird Klage erhoben.

Zusammengefasst: Die EU will Gelder aus der Entwicklungshilfe nutzen, um das Militär in Krisenstaaten zu stärken. Juristen der EU-Kommission, des Europäischen Rats und des EU-Parlaments halten das für rechtswidrig. Das Parlament aber hat die geänderte Verordnung jetzt trotzdem abgesegnet. Am Ende muss womöglich der Europäische Gerichtshof einschreiten.