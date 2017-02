US-Delegation in Brüssel Washingtoner Harmonie-Soße

Seit Donald Trump im Weißen Haus regiert, fragt sich Europa: Was will der Mann? Spätestens nach dem Auftritt von US-Vizepräsident Mike Pence in Brüssel steht fest: Man weiß es immer noch nicht - und Europa ist verunsichert wie zuvor. Denn außer warmen Worten hatten Trumps Emissäre nicht viel zu bieten.

Symptomatisch dafür war schon der Auftritt von Verteidigungsminister James Mattis im Brüsseler Nato-Hauptquartier. Er betonte zwar wortreich, dass die USA auch weiterhin ein verlässlicher Partner sein werden. In Erinnerung aber blieb vor allem seine Drohung, Washington werde sein Engagement in der Nato zurückfahren, sollten die anderen Mitglieder nicht zügig ihre Wehrausgaben erhöhen. Da war sie wieder: die Frage, wie verlässlich die USA im Ernstfall noch sein werden.

Allein, dass diese Frage gestellt wird, ist pures Gift für ein Verteidigungsbündnis, das vom Versprechen des gegenseitigen Beistands lebt.

Vizepräsident Pence verzichtete auf solche Drohungen. Doch Konkretes hatte auch er nicht zu bieten - weder am Samstag bei seiner Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz, noch bei seinem Auftritt mit EU-Ratspräsident Donald Tusk am Montag in Brüssel. Pence sagte viel Salbungsvolles über gemeinsame Geschichte, über Demokratie und Freiheit und den Kampf gegen den Terror. Aber er präsentierte keine einzige politische Initiative, die seine Aussagen hätte untermauern können.

Dabei mangelt es nicht an konkreten Fragen.

Wie etwa hält es die US-Regierung mit der Zukunft der EU, nachdem Trump vom "fantastischen" Brexit schwadroniert und den Austritt weiterer EU-Staaten prophezeit hat?

Was wird aus den Handelsbeziehungen zwischen EU und USA, da das TTIP-Abkommen als tot gilt?

Was ist mit Trumps Drohung, Strafzölle gegen europäische Unternehmen zu verhängen?

Wie stellen sich die Amerikaner Europas Beitrag für Sicherheit und Verteidigung konkret vor?

Und wie soll man angesichts von Trumps Einreiseverbot künftig mit mehrheitlich muslimischen Ländern zusammenarbeiten?

Keine dieser Fragen konnten Pence, Mattis oder der mitgereiste Heimatschutzminister John Kelly beantworten. Ihre Europa-Reise wirkt eher wie der Versuch, ein verdächtig ranzig aussehendes Gericht mit einer großzügigen Portion süßer Harmonie-Soße zu überspülen. Doch dieser Versuch darf als gescheitert gelten, denn Europa fragt sich weiterhin: Was will Washington, und wer hat dort überhaupt das Sagen? Ist die Wahrheit in den warmen Worten von Pence zu finden? Oder eher in den radikalen Ideen von Trumps Berater Steve Bannon und den bizarren Tweets seines Chefs?

Zwar versucht selbst der Republikaner John McCain, inzwischen so etwas wie Trumps Nemesis in der eigenen Partei, die Europäer über die Absichten des Präsidenten zu beruhigen. In München empfahl er seinen Zuhörern, die US-Regierung nach ihren Taten und nicht nach ihren Worten zu beurteilen.

Ob das die Nervosität der Europäer dämpft, ist allerdings fraglich. Denn bisher zeigt Trumps Verhalten eher, dass er tatsächlich tut, was er sagt.