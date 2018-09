US-Vizepräsident Mike Pence bestreitet angebliche Pläne zur Absetzung Trumps

Seit Tagen sorgt ein anonymer Gastbeitrag in der "New York Times" für Unruhe in Washington. Darin schreibt ein Regierungsmitglied von Plänen, Trump absetzen zu wollen. Vize-Präsident Pence will davon nichts wissen.