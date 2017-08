Krise in Südamerika Mike Pence setzt auf friedliche Lösung in Venezuela

"Die Vereinigten Staaten werden nicht einfach zusehen, wie Venezuela zusammenbricht": US-Vizepräsident Mike Pence setzt hinsichtlich der Krise in Venezuela auf eine "friedfertige Lösung". Das sagte er zum Auftakt seines Besuchs in Venezuelas Nachbarland Kolumbien. Die von US-Präsident Donald Trump ins Gespräch gebrachte "militärische Option" wollte Pence allerdings auch nicht ausschließen.

Klar ist für Trumps Vize: Eine "Diktatur" in Venezuela würden die USA aber nicht akzeptieren. Auch Trump sei zuversichtlich, dass eine Lösung auf diplomatischem Wege erreicht werden könne.

Der US-Präsident hatte am Freitag für Aufsehen gesorgt mit der Bemerkung, für Venezuela gebe es mehrere Möglichkeiten, "darunter eine militärische Option, falls nötig". Venezuela hatte die Aussagen Trumps als "Verrücktheit" zurückgewiesen. Andere lateinamerikanische Länder - auch solche, die dem sozialistisch regierten Venezuela kritisch gegenüberstehen - übten Kritik an Trumps Überlegungen.

In Venezuela tobt ein erbitterter Machtkampf zwischen der Regierung und der Opposition, mehr als 120 Menschen wurden bei Unruhen seit Anfang April getötet.

Die US-Regierung hatte nach der Wahl der umstrittenen verfassunggebenden Versammlung in Venezuela Ende Juli Sanktionen gegen Staatschef Nicolás Maduro verhängt und sein Vermögen in den USA eingefroren. Das Weiße Haus bezeichnete den sozialistischen Präsidenten als "Diktator" und kritisierte das neue Gremium als "rechtswidrig".

Reise soll für Unterstützung sorgen

"Wir haben viele Optionen für Venezuela", sagte Pence, der in den kommenden Tagen auch nach Argentinien, Chile und Panama reisen wird. Pence möchte auf seiner Reise durch vier Staaten der Region um Unterstützung bitten, "um eine friedfertige Lösung für die Wiederherstellung der Demokratie" zu finden.

Pences Gastgeber, der kolumbianische Präsident Juan Manuel Santos, erteilte allen Überlegungen zu einem Militäreinsatz in Venezuela eine klare Absage. "Die Möglichkeit einer Militärintervention sollte noch nicht einmal in Betracht gezogen werden", mahnte Santos. "Der lateinamerikanische Kontinent, jedes Land in Lateinamerika, wäre gegen jegliche Form einer Militärintervention."