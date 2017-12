Wegen Abstimmung über Steuerreform US-Vizepräsident verschiebt Israel-Reise

Eigentlich sollte Mike Pence am Montag in der Knesset in Jerusalem eine mit Spannung erwartete Rede halten. Doch jetzt wurde der Auftritt des US-Vizepräsidenten verschoben. Grund ist offenbar die wichtige Abstimmung über Donald Trumps Steuerreform. Das berichtete unter anderem die israelische Zeitung "Haaretz".

Seit Donald Trump Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannt hat, wird spekuliert, was die nächsten Schritte in der Nahost-Politik des US-Präsidenten sein könnten. In der muslimischen Welt hatte die Entscheidung für heftige Proteste gesorgt.

Der US-Senat stimmt kommende Woche über Trumps Prestigeprojekt ab, die umstrittene Steuerreform. Bei dem Votum braucht der US-Präsident jede Stimme, bei einem Patt im Senat ist das Votum des Vizepräsidenten das Zünglein an der Waage.

Eine Verabschiedung wäre für Trump einer seiner größten Erfolge seit Amtsantritt. Ob das Vorhaben kommende Woche aber die notwendige Mehrheit bekommt, ist noch nicht ausgemacht. Die Republikaner stellen 52 der 100 Abgeordneten im Senat. Ihr Parteimitglied John McCain ist derzeit allerdings in einer Klinik und mindestens drei andere Republikaner schienen zuletzt noch unentschieden.

Nach der verlorenen Nachwahl in Alabama stehen die Republikaner unter Zeitdruck: Vermutlich ab Januar schrumpft ihre Mehrheit im Senat auf einen Sitz. Trump will die Reform noch vor Jahresende unterzeichnen. Damit könnte sie im Februar 2018 in Kraft treten.

Pence wird seine Nahost-Reise deshalb wohl erst Mitte der Woche starten. Bei den Palästinensern ist Pence aber ohnehin nicht willkommen. Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas werde sich nicht mit ihm treffen, hatte ein ranghohes Fatah-Mitglied bereits angekündigt. Auch Vertreter der Kopten und der Großimam der Al-Azhar in Kairo sagten Treffen mit Pence ab. Die Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) erkannte als Reaktion auf Trump demonstrativ Ost-Jerusalem als Hauptstadt eines Staates Palästina an.

Der endgültige Status von Jerusalem ist einer der größten Streitpunkte im Nahostkonflikt. Die Palästinenser beanspruchen den 1967 von Israel besetzten und 1980 annektierten Ostteil Jerusalems als künftige Hauptstadt ihres angestrebten eigenen Staates. In der internationalen Gemeinschaft herrschte bislang Konsens, dass der Status der Stadt in Friedensgesprächen zwischen Israelis und Palästinensern geklärt werden muss.