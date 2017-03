Email-Probleme von Clinton und Pence Ein Foto mit süffisantem Hintergrund

In Netz verbreitet sich derzeit ein Foto, das Hillary Clinton beim Betrachten einer Zeitung zeigt. Klingt unspektakulär, hat aber einen süffisanten Hintergrund. Clinton sitzt gerade im Flugzeug, Handy in der Hand, ihr Blick fällt auf die Titelseite der "USA Today" - und dort steht: "Pence used personal email in office". Mike Pence, seit Januar Vizepräsident der USA, hat in seiner Zeit als Gouverneur von Indiana ein privates Konto für dienstliche Emails genutzt.

Hillary Clinton selbst hatte als US-Außenministerin Mails mit sensiblen Daten über ihren privaten Server laufen lassen. Deswegen geriet sie mehrfach ins Visier des FBI und wurde im Wahlkampf hart angegangen - von Donald Trump und auch von Mike Pence.

Dass eben jener Pence nun selbst wegen seiner Email-Nutzung ins Gerede kommt, dürfte Clinton mindestens interessiert zur Kenntnis nehmen. Die 69-Jährige hat den Schnappschuss aus dem Flugzeug allerdings nicht selbst verbreitet. Das war offenbar eine Mitreisende namens Caitlin Quigley. Wie die 32-Jährige der "Huffington Post" mitteilte, habe sie Clinton nur fotografieren wollen, um zu beweisen, dass sie mit der früheren Außenministern gemeinsam an Bord des Fluges von Boston nach New York war.

Doch als sie Clintons Zeitung bemerkte, habe sie gedacht: Das ist "zu gut, um es nicht zu teilen". Sie habe es zunächst nur ein paar Menschen um sich herum geschickt. Dann habe das Foto seinen Weg in die sozialen Netzwerke gefunden, wo es inzwischen tausendfach kommentiert wurde.

Am Donnerstag hatte die Zeitung "The Indianapolis Star" berichtet, dass Pence seinen AOL-Account regelmäßig für die Kommunikation über Amtsgeschäfte verwendete. Er kommunizierte demnach etwa über Sicherheitstore an seinem Wohnsitz oder die Reaktion des Bundesstaates auf Terrorattacken. Im vergangenen Sommer soll auf das Konto ein Hackerangriff verübt worden sein.

Pence bestätigte die Nutzung am Freitag. Man könne den Vorgang überhaupt nicht mit Clinton vergleichen, sagte der Vizepräsident. Er habe keine vertraulichen Informationen missbraucht, auch habe er keine E-Mails zerstört. Er habe sich im vollen Einklang mit den Gesetzen des Bundesstaates befunden.

Eine Sprecherin des Weißen Hauses sagte, zwischen Clinton und Pence lägen Lichtjahre an Unterschieden. Pence sei Gouverneur gewesen und kein Bundesbediensteter, deswegen seien auch die Gesetze verschieden. Der Grad der Vertraulichkeit sei in Clintons Angelegenheiten viel höher gewesen. Außerdem habe Pence anders als Clinton ohne jede Ausnahme seine gesamten Mails übergeben.