US-Außenminister in Seoul Pompeo sieht noch Diskussionsbedarf - vorerst keine Lockerung der Sanktionen

US-Außenminister Mike Pompeo und Südkoreas Präsident Moon Jae In haben die Ergebnisse des US-Nordkorea-Gipfels erörtert. Bei dem Treffen am Donnerstagmorgen in Seoul habe Moon das Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in Singapur als großen Erfolg bewertet. "Es gibt zwar viele unterschiedliche Sichtweisen auf die Resultate des Gipfels, doch am wichtigsten ist, dass es der gesamten Welt - inklusive Amerikanern, Japanern und Chinesen - erlaubt hat, der Bedrohung eines Atomkriegs und Langstreckenraketen zu entkommen", sagte Moon nach Angaben des Präsidentenamts.

Nach Pompeos Darstellung gibt es noch viel Diskussionsbedarf zwischen den USA und Nordkorea. Allerdings würden sich die Bemühungen Washingtons zur Denuklearisierung letztlich als erfolgreich herausstellen und zu Frieden auf der koreanischen Halbinsel führen.

Schon am Vorabend hatte Pompeo in Seoul vor Journalisten gesagt, die USA gingen von einer maßgeblichen atomaren Abrüstung Nordkoreas bis zum Jahr 2020 oder 2021 aus. Pompeo war aus Singapur angereist, wo er am Gipfeltreffen von Trump und Kim teilgenommen hatte.

In Seoul traf Pompeo auch mit seinem Amtskollegen aus Japan zusammen, Taro Kono. Dabei bekräftigte Pompeo, dass die US-Regierung weiterhin am Ziel einer "vollständigen, überprüfbaren und unumkehrbaren" Denuklearisierung Nordkoreas festhalten. Unter Denuklearisierung verstehen die USA die vollständige atomare Abrüstung. Es werde keine Lockerungen der Sanktionen gegen Nordkorea geben, bevor dieses Ziel nicht erreicht sei. "Wir denken, dass Kim Jong Un die Dringlichkeit versteht", sagte Pompeo.

Medienberichten zufolge hat Kim in Singapur seine Bereitschaft zu einem Treffen mit dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe signalisiert. Das berichtete die japanische Tageszeitung "Sankei Shimbun" unter Berufung auf Regierungsquellen. Die Regierung in Tokio strebe einen Gipfel zwischen Kim und Abe im September an, berichtete auch die japanische Nachrichtenagentur Kyodo unter Berufung auf informierte Kreise. Japan und Nordkorea unterhalten keine bilateralen Beziehungen.

Hochrangige Militärgespräche zwischen Nord- und Südkorea

Derweil gehen auf der koreanischen Halbinsel die Verhandlungen weiter. Erstmals seit mehr als zehn Jahren führten Vertreter aus Nord- und Südkorea am Donnerstag hochrangige Militärgespräche. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Seoul begannen sie am Morgen auf der nordkoreanischen Seite von Panmunjom an der entmilitarisierten Zone.

Es wird erwartet, dass bei dem Treffen unter anderem über Möglichkeiten zur Lockerung militärischer Spannungen sowie der Herstellung einer Kommunikationsverbindung zwischen den Militärführungen der beiden Länder diskutiert wird.

Südkoreas fünfköpfige Delegation wird von Generalmajor Kim Do Gyun geleitet, die ebenfalls fünfköpfige Delegation Nordkoreas von Generalleutnant An Ik San. Zuletzt trafen sich hochrangige Vertreter des Militärs beider Länder im Dezember 2007.

Pompeo reist am Donnerstag nach China

Am Donnerstag wird Pompeo in Peking erwartet - angesichts des Handelsstreits zwischen China und den USA keine einfache Reise. Die beiden größten Volkswirtschaften der Welt drohen sich gegenseitig mit Zöllen auf eine ganze Reihe von Produkten. Für diesen Freitag hatten die USA eine Liste chinesischer Produkte angekündigt, die mit Zöllen im Gegenwert von insgesamt 50 Milliarden US-Dollar belegt werden könnten.

Es ist Pompeos erster Besuch in China als Außenminister. Nach Angaben der Agentur Xinhua folgt er einer Einladung seines chinesischen Amtskollegen Wang Yi. China spielt im Atomkonflikt mit Pjöngjang als Schutzmacht Nordkoreas eine zentrale Rolle.