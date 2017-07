Skurrile Handybotschaft von Erdogan "Hallo, hier spricht Ihr Präsident"

Wer in der Türkei am Jahrestag des gescheiterten Militärputsches mit seinem Handy telefonieren wollte, dürfte sich erst mal gewundert haben. Statt eines Freizeichens erscholl die Stimme des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan aus dem Hörer: "Als Euer Präsident gratuliere ich Euch am 15. Juli zum Tag der Demokratie und Nationalen Einheit, ich wünsche unseren Märtyrern und unseren Veteranen Gottes Gnade und Gesundheit".

Ömer Fatih Sayan, Leiter der türkischen Informations-, und Kommunikationsbehörde, hatte bestätigt, dass die aufgezeichnete Botschaft an Kunden der wichtigsten Handy-Anbieter Turkcell und Vodafone vor ihren Telefonaten ausgespielt wurde.

In den sozialen Netzwerken löste das Vorgehen des Präsidenten eine Welle von Reaktionen aus. Während die Anhänger des islamisch-konservativen Staatschefs, dem von seinen Kritikern ein autoritäres Vorgehen vorgeworfen wird, die Botschaft von Erdogan begrüßten, sprachen seine Gegner von einem Eingriff in die private Telekommunikation. "Es reicht. Jetzt schaltet er sich sogar in unsere Telefone ein. Das ist ein Alptraum", schrieb der Abgeordnete der Oppositionspartei CHP, Aykut Erdogdu, bei Twitter.

Direkt nach dem fehlgeschlagenen Putsch am 15. Juli vergangenen Jahres hatten Millionen Türken schon eine SMS ihres Präsidenten erhalten. Damals hatte er dazu aufgerufen, den "heroischen Widerstand" fortzusetzen - unterschrieben mit "R. T. Erdogan".

Ein Jahr nach dem gescheiterten Putsch inszeniert die Regierung das Gedenken an den verhinderten Staatsstreich als Schauspiel: Präsident Recep Tayyip Erdogan geriert sich als Retter der Demokratie. Die Straßen sind mit Fahnen geschmückt, von den Häuserwänden prangen Bilder, die an den gescheiterten Putsch vor einem Jahr erinnern: Bürger sind darauf zu sehen, die sich Panzern in den Weg stellen, Raketen, die im Parlament einschlagen.

Im Video:

Türkei-Korrespondent Maximilian Popp über die Folgen des Putsches für die Türkei.