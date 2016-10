Bericht von Aktivisten Offenbar mehrere Tote bei Luftangriffen im Norden Syriens

In der nordwestsyrischen Provinz Idlib sind nach Angaben von Aktivisten bei Luftangriffen nahe zwei Schulen 22 Zivilisten getötet worden. 14 der Opfer sollen Kinder sein, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Insgesamt hätten sechs Luftschläge Ziele nahe des Ortes Haas in der Provinz Idlib südlich von Aleppo getroffen. Die Schulen wurden dabei beschädigt.

Die Angriffe seien vermutlich von russischen Kampfflugzeugen ausgeführt worden, sagte der Leiter der Beobachtungsstelle, Rami Abdel Rahman. In der Provinz Idlib operiert eine Allianz verschiedener Rebellengruppen, darunter auch Al-Kaida-nahe Islamisten. Die Luftwaffe des syrischen Machthabers Baschar al-Assad und seines Alliierten Russland sind wiederholt beschuldigt worden, Zivilisten und zivile Einrichtungen in Syrien zu bombardieren.

Die in Großbritannien ansässige Beobachtungsstelle für Menschenrechte bezieht ihre Informationen von Aktivisten in Syrien. Ihre Angaben sind von unabhängiger Seite kaum zu überprüfen, haben sich aber in der Vergangenheit im Nachhinein als zuverlässig herausgestellt.