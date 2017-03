US-Heimatschutzminister Kelly erwägt Trennung von Familien an Grenze zu Mexiko

Das US-Heimatschutzministerium zieht derzeit alles in Betracht, was Menschen aus Lateinamerika von der Reise über Mexiko in die USA abhalten könnte. Der Chef der Behörde, John Kelly, arbeitet nun an einem neuen Plan, wonach Familien an der Grenze getrennt werden könnten. Der Schritt solle zur Abschreckung dienen, sagte Kelly im Interview mit dem US-Sender CNN.

Die Kinder sollen vorübergehend bei Pflegefamilien oder bei bereits in den USA lebenden Verwandten untergebracht werden, während ihre Eltern verhört würden. "Es wird sich gut um sie gekümmert", sagte Kelly.

Der Kampf gegen illegale Einwanderung über die Südgrenze in die USA gehört zu den großen Wahlkampfversprechen des neuen US-Präsidenten Donald Trump. Bislang werden an der Grenze abgefangene Familien vergleichsweise schnell freigelassen und dürfen in den USA bleiben, bis über ihren Fall entschieden wurde.

Republikaner im Kongress behaupten, diese als "catch and release" ("fangen und freilassen") bekannte Vorgehensweise ermuntere Mütter, die gefährliche Reise mit ihren Kindern zu wagen. Trump rief dazu auf, das Verfahren zu ändern.

Fürsprecher der Einwanderer argumentieren dagegen, die Frauen seien wegen der Gewalt und Armut in vielen zentralamerikanischen Staaten dazu gezwungen, mit ihren Kindern zu fliehen. Sie verlangen, ihnen den Status von Asylsuchenden anzuerkennen.

Von Anfang Oktober bis Ende Januar haben die US-Behörden etwa 54.000 Kinder und ihre Erziehungsberechtigten aufgegriffen. Das sind mehr als doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum.