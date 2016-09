US-Bundesstaat Minnesota IS reklamiert Messerattacke für sich

Die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) hat die Messerattacke in einem Einkaufszentrum in St. Cloud im US-Bundesstaat Minnesota für sich reklamiert. Um 20 Uhr am Samstagabend (Ortszeit) hatte dort ein Mann acht Menschen mit einem Messer verletzt, eher er von einem Polizisten, der nicht im Dienst war, erschossen wurde. Mehrere Verletzte wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestand keine.

Der Täter sei "ein Soldat" des IS gewesen, teilte das IS-Sprachrohr Amak mit. Es ist allerdings unklar, ob der IS die Tat mit geplant hat oder überhaupt vorher davon wusste. Die Terrororganisation hat in der Vergangenheit sogenannte einsame Wölfe aufgerufen, auf eigene Faust gegen Bürger der "Kreuzfahrer-Koalition" loszuschlagen und Zeitpunkt, Ort und Mittel ihres Angriffs selbst zu wählen.

Über den Täter, der bei der Tat die Uniform eines privaten Sicherheitsdienstes trug, hieß es, eines seiner Opfer hätte ihn das Wort Allah sagen hören. Ein weiteres Opfer berichtete, der Täter haben wissen wollen, ob er Muslim sei, ehe er angriff.

Der Polizeichef von St. Cloud, Blair Anderson, hatte nach dem Angriff erklärt, ob es sich um einen Terroranschlag handele, sei bisher völlig unklar. Er werde sich dazu nicht äußern, "weil wir es einfach nicht wissen", sagte Anderson. Die US-Bundespolizei FBI, welche die lokalen Kräfte unterstützt, erklärte ebenfalls, bislang wisse man nicht, ob es sich um einen Terrorakt gehandelt habe.