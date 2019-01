Mitt Romney attackiert Donald Trump "Defizite des Amtsinhabers eklatant"

Vor etwa einer Woche hat der amerikanische Präsident Donald Trump bei einem kurzfristigen Truppenbesuch im Irak den geplanten Abzug der US-Truppen aus Syrien verteidigt. "Wir sind nicht länger die Deppen", sagte er. Diese Aussage und die Rücktritte von Kabinettsmitgliedern wie Verteidigungsminister Jim Mattis und dem Stabschef John Kelly hat der neu gewählte Senator und Ex-Präsidentschaftskandidat Mitt Romney zum Anlass genommen, den Präsidenten in einem Gastbeitrag für die "Washington Post" scharf zu kritisieren.

"Sein Verhalten während der vergangenen zwei Jahre, besonders seine Handlungen im vergangenen Monat, sind Beweise dafür, dass der Präsident dem Amt nicht gerecht geworden ist", schreibt er. Die politischen Anliegen von Trump seien nicht alle unklug. Aber politische Handlungen seien nur ein Teil der Präsidentschaft. "In einem hohen Maß formt die Präsidentschaft den öffentlichen Charakter der Nation", schreibt Romney. Ein Präsident solle das Land einen. Gerade weil die Nation so gespalten, aufgebracht und wütend sei, seien charakterliche Qualitäten des Präsidenten unverzichtbar. "In diesem Bereich sind die Defizite des Amtsinhabers besonders eklatant." Trumps Worte und Handlungen hätten für "Entsetzen auf der ganzen Welt" gesorgt.

Welt brauche amerikanische Führung

Am Donnerstag wird Romney seinen Sitz im Senat antreten. Im Februar vergangenen Jahres hatte Trump seine Kandidatur noch unterstützt, zwischenzeitlich wurde er sogar für das Amt des Außenministers gehandelt.

Romney sagt, die Welt brauche amerikanische Führung. Dazu müsse man erst die Schwächen im politischen System in den USA ausbessern. "Das beinhaltet, dass Parteien politische Vorstellungen unterstützen, die uns stärken, statt ein Stammesdenken zu verbreiten, das Ängste und Ressentiments ausnutzt. Unsere Führung muss unsere unverzichtbaren Institutionen trotz ihrer Schwächen verteidigen: Die Pressefreiheit, den Rechtsstaat, starke Kirchen und verantwortungsvolle Unternehmen und Gewerkschaften", schreibt Romney.

Er würde sich gegen wichtige Stellungnahmen und Handlungen aussprechen, die spaltend, rassistisch, sexistisch, gegen Migranten, unehrlich oder zerstörerisch gegen die demokratischen Institutionen sei. Trump wendet sich immer wieder gegen die Medien, die er mehrmals als "Feinde des Volkes" bezeichnet hat.

Kritiker monieren, Trump habe sich in der Vergangenheit nicht klar von neurechten und rassistischen Aufmärschen, wie dem in Charlottesville im vorvergangenen Jahr, distanziert. Seine Einwanderungspolitik und die Trennung von Familien an der amerikanisch-mexikanischen Grenze wurde von vielen als unmenschlich empfunden.