Mittelmeer Italienisches Schiff soll gerettete Flüchtlinge nach Libyen gebracht haben

Kein Zugang für Bootsflüchtlinge, Ermittlungen gegen Retter, eine Absage für EU-Flüchtlingszentren: Italiens Regierung fährt in der Asylpolitik einen harten Kurs. Nun könnte es allerdings zu einem neuen Tabubruch gekommen sein. Die italienische Zeitung "La Repubblica" berichtet, dass ein italienisches Schiff erstmals Migranten zurück nach Libyen gebracht haben soll.

Demnach habe der Schlepper "Asso 28", der bei einer Ölplattform im Mittelmeer arbeitet, 108 Flüchtlinge aus einem Schlauchboot gerettet und in den Hafen der libyschen Hauptstadt Tripoli gebracht. Ein Sprecher der Internationalen Organisation für Migration (IOM) bestätigte, dass die "Asso 28" nach Libyen gefahren sei. Einzelheiten zur Rettung der Migranten seien aber noch unklar.

Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen UNHCR Italia erklärte auf Twitter, die Informationen in dem Fall würden geprüft. "Libyen ist kein sicherer Hafen, und diese Handlung könnte internationales Recht verletzt haben", hieß es in der Mitteilung.

Stiamo raccogliendo tutte le informazioni necessarie sul caso del rimorchiatore italiano #AssoVentotto che avrebbe riportato in #Libia 108 persone soccorse nel Mediterraneo. La Libia non è un porto sicuro e questo atto potrebbe comportare una violazione del diritto internazionale pic.twitter.com/cxdSH0JLAx — UNHCR Italia (@UNHCRItalia) 31. Juli 2018

Keine sicheren Häfen in Libyen

Die EU-Staaten sind durch internationales Seerecht und durch EU-Recht dazu verpflichtet, in Seenot geratene Menschen zu retten und in einen sicheren Hafen zu bringen. Libyens Häfen gelten jedoch nicht als sicher und werden auch von Italien nicht als solche eingestuft. In den vergangenen Wochen hatte ein Sprecher des Europarats wiederholt darauf hin gewiesen, dass kein europäisches Schiff gerettete Flüchtlinge zurück nach Libyen bringen dürfe, weil das den Grundsätzen der EU widerspräche.

Italiens Innenminister Matteo Salvini setzt seit seinem Amtsantritt die zunehmende Abschottung seines Landes gegen Flüchtlinge durch. Zu dem Bericht bezüglich der "Asso 28" hat er sich bisher nicht geäußert. Über seine Social-Media-Kanäle kommentierte der rechtspopulistische Politiker jedoch eine ähnliche Angelegenheit.

Salvini schrieb auf Twitter: "Die libysche Küstenwache hat in den vergangenen Stunden 611 Migranten gerettet und zurückgebracht. Die NGOs protestieren, und die Schlepper verlieren ihr Geschäft? Gut so, wir werden so weitermachen!" Die italienische Küstenwache habe die Rettungseinsätze weder koordiniert noch daran teilgenommen, schrieb er auf Facebook.

La Guardia Costiera Libica nelle ultime ore ha salvato e riportato a terra 611 immigrati.

Le ONG protestano e gli scafisti perdono i loro affari? Bene, noi andiamo avanti così!#portichiusi e #cuoriaperti — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 31. Juli 2018

Libyen hatte Ende Juni eine eigene Such- und Rettungszone eingerichtet, die sich auch auf internationale Gewässer erstreckt. Dort ist nun die Rettungsleitstelle des Bürgerkriegslandes für die Koordination von Einsätzen zuständig und weist Schiffen einen Hafen zu. Sie kann dies aber an eine andere Leitstelle abtreten.

Italien war 2012 wegen der Abschiebung von im Mittelmeer geretteten Afrikanern nach Libyen vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verurteilt worden. Mit der Rückführung habe Italien diese Menschen der Gefahr unmenschlicher Behandlung ausgesetzt, hieß es in dem EGMR-Urteil.