Architekt des Uno-Migrationspakts "Falsche Ängste, falsche Hoffnungen"

Zur Person AFP Mogens Lykketoft, 72, ist dänischer Abgeordneter und war 2015 und 2016 Präsident der Uno-Generalverammlung in New York. Der Sozialdemokrat wirkte entscheidend an der Entstehung der New Yorker Erklärung über Flüchtige und Migranten mit, aus der sowohl der Uno-Migrationspakt und der Uno-Flüchtlingspakt hervorgingen.

SPIEGEL ONLINE: Herr Lykketoft, Sie waren vor drei Jahren Präsident der Uno-Generalversammlung und Mitinitiator der New Yorker Erklärung für Flüchtlinge und Migranten, aus der nun der Uno-Migrationspakt wurde. Sind Sie stolz darauf?

Lykketoft: Ja, denn wir haben jetzt einen Vertrag, eine Übereinkunft darüber, dass es notwendig ist, Migration zu regulieren. Und wir halten fest: Migration gibt es und es wird sie weiterhin geben. Sie ist übrigens auch wichtig dafür, den europäischen Arbeitsmarkt mit qualifiziertem Personal zu versorgen, von außerhalb der EU.

SPIEGEL ONLINE: Die Kritiker, besonders aus dem rechten Parteienspektrum in Europa, sagen, Migration werde zu positiv dargestellt. Die negativen Effekte würden unterschlagen. Was entgegnen Sie?

Lykketoft: Das sehen bestimmt viele so, denn Migration wird sehr unterschiedlich wahrgenommen. Viele Staaten sind aber auch der Auffassung, dass die Vorteile die Gefahren aufwiegen, und viele arme Länder hängen sehr stark vom Geld ab, das Migranten schicken. Letztlich kann jedes Land selbst entscheiden, wie viel Migration es erlaubt. Unterschiedliche Auffassungen sollten aber nicht zur Ablehnung des Compacts führen.

SPIEGEL ONLINE: Gab es auch aus anderen Erdteilen ähnliche Kritik wie aus Europa?

Lykketoft: Solche Widerstände haben wir nicht erlebt. Einige afrikanische Vertreter hoffen vielmehr, dass wir mit dem Pakt ein Ende der sehr gefährlichen irregulären Migration schaffen, die gerade etwa über das Mittelmeer stattfindet. Und sie hoffen, dass so ein vereinfachter Zugang zu Europa entstehen kann. Genau deshalb fürchten ja nun auch einige Politiker in Europa, dass es zu mehr Zuwanderung kommen könnte, was sie nicht mögen.

SPIEGEL ONLINE: Steckt das in dem Pakt?

Lykketoft: Nein, er ist ein Statement, und er bejaht, dass es regulierte Migration geben muss. Und das war für viele afrikanische Länder ein Schritt nach vorne, dass das anerkannt wurde. Aber wir haben festgehalten, dass es keine spezifische Verpflichtung für eine bestimmte Zahl an Zuzügen in dem Dokument gibt. Es ist ein Text über Prinzipien und Hoffnungen, und über die Notwendigkeit von Regulierung.

SPIEGEL ONLINE: Regulierung heißt für Europa meist strikte Beschränkung. Für afrikanische Ohren klingt das womöglich nach mehr Möglichkeiten. Weckt das falsche Hoffnungen, auf ein Recht auf mehr Migration?

Lykketoft: Teils ja, teils nein. Die afrikanischen Länder hätten gerne verbindlicherer Zusagen gehabt, nach dem Motto: Wenn es uns gelingt, die Migration besser zu regeln, was könnt ihr uns dafür anbieten? Die Europäer antworten: Lasst uns sehen, wie wir Migration gemeinsam regulieren können. Es gibt falsche Hoffnungen und falsche Ängste auf beiden Seiten.

SPIEGEL ONLINE: Ist denn der Compact sinnvoll, wenn er so weich ist, falsche Ängste und falsche Hoffnungen schürt?

Lykketoft: Er ist auf jeden Fall sinnvoll und notwendig, als Start einer vernunftgeleiteten Debatte über das Thema Migration. Ich verstehe, dass dadurch irrationale Ängste entstehen und dass womöglich auch Hoffnungen entstehen, die nicht begründet sind. Aber irgendwo muss man anfangen. Und das haben wir getan. Die Uno ist nie stärker als die Mitglieder es ihr erlauben.

Der Uno-Migrationspakt Die Kernpunkte im Überblick Der Uno-Migrationspakt für "sichere, geordnete und regulierte Migration" soll am 10. und 11. Dezember bei einer Konferenz im marokkanischen Marrakesch offiziell angenommen werden. In Deutschland ist eine Debatte um das Dokument entstanden, nicht zuletzt innerhalb der Union. Nicht verbindliche Vereinbarung Nach langwierigen Verhandlungen trafen die Vereinten Nationen im Juli erstmals eine weltweite Übereinkunft, die mehr als 20 Ziele in der Migrationspolitik benennt. Die Vereinbarungen sind jedoch nicht bindend. Vielmehr handelt es sich um eine Absichtserklärung, mit deren Hilfe illegale Einwanderung verhindert und legale Einwanderung besser gesteuert werden kann. Daten und Dokumente Zu den Zielen des Migrationspakts gehören die Erhebung und Nutzung korrekter Daten als Grundlage für politisches Handeln. Ein "auf nachweisbaren Fakten beruhender öffentlicher Diskurs" soll gefördert werden. Zudem soll sichergestellt werden, dass alle Migranten über "den Nachweis einer rechtlichen Identität" verfügen. Hier geht es laut Auswärtigem Amt vor allem darum, dass die Heimatländer der Migranten ihren Staatsangehörigen schnell und reibungslos Ausweisdokumente ausstellen. Diskriminierung und Menschenrechte Im Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM) bekennen sich die Länder zur Beseitigung aller Formen der Diskriminierung. Dazu gehört die Verfolgung von "Hassverbrechen", wie sie in Deutschland bei rassistischen, fremdenfeindlichen oder sonstig menschenverachtenden Beweggründen bereits gesetzlich verankert ist.



Als weiteres Ziel ist die Rettung von Menschenleben genannt sowie eine verstärkte internationale Bekämpfung von Schleusern und Menschenhandel. Inhaftierung von Einwanderern, wie etwa an der US-Grenze zu Mexiko, wird als "letzte Möglichkeit" erwähnt. Arbeitsmigration Der Pakt sieht die Förderung einer "fairen und ethisch vertretbaren Rekrutierung von Arbeitskräften und Gewährleistung der Bedingungen für eine menschenwürdige Arbeit" vor. Dabei geht es laut Auswärtigem Amt vor allem um Wander- und Saisonarbeiter, die in anderen Ländern von Ausbeutung und Menschenhandel bedroht sind.



Allgemein soll die Arbeitskräftemobilität erleichtert werden - etwa durch Erleichterungen bei der gegenseitigen Anerkennung von Qualifikationen und die Förderung von Aus- und Weiterbildungen. Zudem soll Einwanderern der Zugang zu Grundleistungen gewährt werden. Auch das ist in Deutschland allerdings bereits gesetzlich geregelt. Auswirkungen in Deutschland Der Uno-Migrationspakt ist kein völkerrechtlicher Vertrag und damit unverbindlich. Nach Angaben der Bundesregierung erfüllt Deutschland die darin enthaltenen politischen Vorgaben ohnehin bereits grundsätzlich. Auch handelt es sich nicht um ein internationales Flüchtlingsabkommen, sondern um eine Vereinbarung, um alle Formen der weltweiten Migration abzudecken.



Der Pakt enthält keine Aufnahmezusagen. Die Bundesregierung hofft hingegen darauf, dass Herkunfts- und Transitländer politisch mehr eingebunden und bewogen werden, einen größeren Beitrag bei der Reduzierung der illegalen Migration und bei der Bekämpfung von Fluchtursachen zu leisten. Länder, die das Abkommen ablehnen Immer mehr Länder lehnen den Textentwurf für den Uno-Migrationspakt ab. Zuletzt erklärte Australiens Regierung, das Abkommen könne "zur illegalen Einwanderung ermuntern". Auch die USA, Österreich, Tschechien, Polen, Israel, Ungarn, Bulgarien und Estland haben sich gegen die Vereinbarung ausgesprochen.

SPIEGEL ONLINE: Was war der Auslöser für die New Yorker Erklärung, aus der der Uno Migrationspakt wurde?

Lykketoft: Angesichts der sehr starken Welle ungeregelter Flüchtlingsbewegungen im Herbst 2015 nach Mitteleuropa war die Notwendigkeit den meisten Ländern sehr bewusst.

SPIEGEL ONLINE: Also war der Migrationspakt ein Nebenprodukt der syrischen Flüchtlingskrise?

Lykketoft: Das war der Auslöser für eine Erklärung zu Flucht und Migration. Die Flüchtlinge sind ja nicht in solchen Massen losgezogen, weil sie unbedingt nach Europa wollten. Es war so, dass die Geberländer ihren Verpflichtungen nicht nachkamen. Die Uno-Hilfe für Unterkunft und Lebensmittel mussten um 40 Prozent gekürzt werden. Das war einer der wichtigsten Gründe, warum die Menschen losmarschierten, die eigentlich lieber in der Nachbarschaft ihres Landes geblieben wären.