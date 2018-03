Mohammed bin Salman in den USA Prinz Charming

Mohammed bin Salman hat nichts dem Zufall überlassen vor seiner USA-Reise. Saudi-Arabiens kriegerischer Kronprinz gab am Wochenende dem Fernsehsender CBS ein 60-minütiges Interview. Auf die Frage, was ihn, den eigentlichen Herrscher der wahhabitischen Monarchie, aufhalten könne, antwortete der 32-Jährige: "Nur der Tod".

Klare Ansage. Sein Gastgeber, US-Präsident Donald Trump, schätzt das. Die beiden haben sich am Dienstag im Weißen Haus getroffen. Es ist das dritte Mal in weniger als einem Jahr.

Beim Treffen im Oval Office schmeichelte Trump seinem Gast: Die beiden seien "sehr gute Freunde in kurzer Zeit" geworden, sagte der US-Präsident. Saudi-Arabien sei ein großartiger Kunde, Besteller und Investor. Dabei zeigte Trump den Journalisten unter anderem ein Schaubild, auf dem saudi-arabische Waffenkäufe aufgeführt wurden.

Jemen-Krieg, Katar-Krise und Irans Atomprogramm

Die Visite von MBS, wie Mohammed bin Salman auch genannt wird, ist keine Routine. Das zeigt schon die Dauer: Mehr als 14 Tage lang wird der künftige König und gegenwärtige Verteidigungsminister mit seinem Gefolge in den Vereinigten Staaten bleiben.

Von Washington geht es für ihn weiter nach Boston, New York, Seattle, San Francisco, Los Angeles und schließlich nach Houston, bevor er am 7. April wieder in die Heimat zurückkehrt. Die To-do-Liste ist lang. Er wird seine Außenpolitik erklären:

In Washington dürfte Mohammed bin Salman mit seiner Außenpolitik auf Zustimmung stoßen - bei Donald Trump ebenso wie bei Mike Pompeo, dem neuen US-Außenminister. Der gilt - anders als sein Amtsvorgänger Rex Tillerson - nicht nur in der Iran-Frage als Hardliner, sondern teilt auch die saudische Sicht auf Katar.

Uber, Apple und Harvard

Auf der Rundreise will sich der Kronprinz der US-Öffentlichkeit darüber hinaus als liberaler Reformer präsentieren - und eben auch Wirtschafts- und Rüstungsprojekte anschieben:

In Boston trifft er sich ab Freitag mit Vertretern der Elite-Universitäten Harvard und MIT. Der junge Prinz hat eine Bildungsoffensive in Saudi-Arabien ausgerufen. Außerdem wird erwartet, dass sich MBS mit den Chefs des Energieriesen General Electric trifft. Saudi-Arabien plant den Bau mehrerer Atomkraftwerke und will dabei mit GE kooperieren.

Am 26. März steht dann ein Treffen mit Uno-Generalsekretär Antonio Guterres in New York im Kalender. Außerdem ist ein großes Wirtschaftstreffen mit Unternehmensvertretern beider Länder geplant. Erwartet wird auch, dass MBS die New Yorker Börse besucht. Spätestens 2019 will Saudi-Arabien bis zu fünf Prozent seiner Anteile am Ölgiganten Saudi Aramco an die Börse bringen. Das Königshaus will damit 100 Milliarden Dollar erlösen - es wäre der weltweit größte Börsengang bisher.

Anschließend folgt ein Abstecher nach Seattle. MBS wird sich dort mit Vertretern von Lockheed Martin und Boeing treffen. Lockheed Martin produziert unter anderem das Raketenabwehrsystem "Thaad". Saudi-Arabien will sieben solcher Systeme kaufen. Wahrscheinlich wird der Kronprinz auch die Amazon-Zentrale besuchen. Schon jetzt verhandelt Riad mit dem Internetriesen über den Aufbau eines Datenzentrums in Saudi-Arabien.

In San Francisco und dem nahen Silicon Valley wird der Saudi mit den Chefs von Apple, Google und anderen Internetunternehmen zusammenkommen. Besonders interessant dürfte aber das Treffen mit den Chefs von Uber werden. Saudi-Arabien hat 3,5 Milliarden Dollar in das Unternehmen investiert. Und Uber hofft auf weiteren Aufschwung durch die bevorstehende Aufhebung des Fahrverbots für Frauen in Saudi-Arabien.

Noch gibt es in Saudi-Arabien kein einziges richtiges Kino, aber MBS versucht schon jetzt die Filmindustrie für sich zu gewinnen. Deshalb sind Treffen mit Walt Disney und Universal Pictures in Los Angeles im Gespräch.

Zum Abschluss der Reise wird Mohammed bin Salman am 7. April Houston besuchen. Dort wird er unter anderem die US-Tochtergesellschaft von Aramco sowie die größte amerikanische Ölraffinerie in Port Arthur besuchen.

Bei all diesen Treffen und Gesprächen wird Mohammed bin Salman als Prinz Charming auftreten. Dass er auch anders kann, zeigte er im November, als er zahlreiche Prinzen, Minister und ranghohe Militärs festnehmen ließ. Im Interview mit CBS erklärte Mohammed bin Salman auf die Frage, ob er mit dieser Aktion habe zeigen wollen, dass "ein neuer Sheriff in der Stadt" ist, kurz und klar: "Absolut".