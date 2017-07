Mongolei Neuer Präsident will sich von China emanzipieren

Die Mongolei ist reich an Bodenschätzen, doch der große Boom ist vorbei - das macht dem Land schwer zu schaffen. Der Geschäftsmann Khaltmaa Batulgaa soll nun für die Wende sorgen. Mit 50,6 Prozent der Stimmen setzte er sich in der Stichwahl um das Präsidentenamt gegen seinen Konkurrenten durch.

Bei der Amtseinführung am Montag versprach Batulgaa, das Land aus seiner chronischen Wirtschaftskrise zu führen und Korruption zu bekämpfen. So gab es die mongolische Nachrichtenagentur Montsame wieder. Im Wahlkampf hatte er die anti-chinesischen Gefühle innerhalb der Bevölkerung genutzt und befeuert.

Der Immobilien-Milliardär und ehemalige Kampfsport-Weltmeister versprach nun, die wirtschaftliche Abhängigkeit der Mongolei von China zu verringern und die Partnerschaft mit anderen Staaten auszubauen, um sich von seinen mächtigen Nachbarn China und Russland zu emanzipieren. (Vor welchen Problemen das Land genau steht, lesen Sie hier.)

Die Mongolei galt lange als wirtschaftlich aufstrebender und die Demokratie fördernder Staat in Zentralasien. Seit einigen Jahren leidet das rohstoffreiche Land jedoch unter einer schweren Wirtschaftskrise sowie wachsender Verschuldung. Im Frühjahr rettete der IWF das Land mit einem milliardenschweren Hilfsprogramm.

Die mongolische Regierung hatte in den vergangenen Jahren verstärkt die Kohleförderung ausgebaut - ein Fehler. Als Folge des Klimawandels ist der Bedarf stetig gesunken. Ebenso ist das Land als Lieferant von Hightech-Metallen wie Seltenen Erden nicht mehr so gefragt. Der Preiskampf um den Rohstoff, der etwa in Mobiltelefonen verarbeitet wird, hat sich inzwischen wieder entspannt.