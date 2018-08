EU-Kandidat Montenegro Nur an der Oberfläche demokratisch

Es war ein ungewöhnlicher Auftritt mit einer ultimativen Botschaft: Kurz nach dem Attentat auf die montenegrinische Investigativreporterin Olivera Lakic Anfang Mai reiste der EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn nach Podgorica, der Hauptstadt des kleinen Landes an der Adria. Er besuchte die Redaktion der unabhängigen Tageszeitung "Vijesti", für die Lakic arbeitet, und trat zusammen mit ihr vor die Kameras - eine demonstrative Geste der Solidarität mit der Journalistin, der ein Unbekannter gezielt ins Bein geschossen hatte, mutmaßlich wegen ihrer Recherchen zur organisierten Kriminalität im Land.

Der Angriff auf die Journalistin sei "ein für die EU inakzeptabler Angriff auf die Pressefreiheit", der Folgen für das Ansehen von Montenegro haben werde, sagte Hahn. Wenn die montenegrinischen Behörden den Vorfall nicht ernsthaft untersuchen und nicht auch insgesamt mehr rechtsstaatliche Fortschritte erzielen würden, werde das "die europäische Perspektive Montenegros definitiv beeinträchtigen".

Hahns Auftritt wirkte wie ein Wendepunkt in Brüssels Montenegro-Politik. Das Land mit seinen lediglich 640.000 Einwohnern galt bisher als Musterstaat und als Erfolgskapitel der EU-Erweiterungspolitik in der Westbalkan-Region. Die EU-Beitrittsverhandlungen laufen seit 2012, Montenegro hat fast alle Kapitel eröffnet und einige bereits provisorisch abgeschlossen. Vergangenes Jahr trat das Land der Nato bei.

Weil Montenegro ein außenpolitischer Stabilitätsfaktor in der Region ist, keine Separatismus- oder gravierenden Minderheitenprobleme hat und ein konstruktives Verhältnis zu allen seinen Nachbarn pflegt, drückte Brüssel bei innenpolitischen Problemen bisher meistens die Augen zu.

Probleme gibt es viele: "Unser Land hat ein falsches Image", sagt "Vijesti"-Chefredakteur Mihailo Jovovic. "Es wird seit fast 30 Jahren von denselben Leuten um den Staatspräsidenten Milo Djukanovic regiert. Korruption und organisiertes Verbrechen sind weit verbreitet, die Regierungspartei DPS kontrolliert praktisch alles und lässt regelmäßig Wahlen fälschen, es gibt nur wenige unabhängige Medien. An der Oberfläche sind wir demokratisch, aber wenn man etwas kratzt, scheint die Demokratur durch."

30 Tote durch den "Mafia-Krieg"

Djukanovic, 56, einst jugoslawischer Jungkommunist, herrscht seit 1991 im Land, mal als Staatspräsident, wie derzeit, mal als Regierungschef oder als Vorsitzender seiner Demokratischen Partei der Sozialisten (DPS). Geschickt steuerte er sein Land an den postjugoslawischen Kriegswirren vorbei, distanzierte sich vom serbischen Diktator Milosevic und setzte 2006 die Unabhängigkeit Montenegros von Serbien durch.

Kritiker werfen ihm vor, Montenegro zusammen mit Familienangehörigen und Freunden wie seinen Privatbesitz zu verwalten:

Sein Bruder Aco ist Haupteigentümer der Prva Banka, der größten Bank des Landes,

seine Schwester Ana Kolarevic ist eine einflussreiche Wirtschaftsanwältin,

sein Sohn Blazo macht Geschäfte in den Bereichen Immobilien, Energie, Handel und Dienstleistungen.

Gegen Dukanovic selbst ermittelte die italienische Staatsanwaltschaft jahrelang wegen mutmaßlicher Verwicklung in Zigarettenschmuggel. Die Untersuchungen wurden jedoch 2009 eingestellt.

Seit einiger Zeit gibt es im Land auch wieder Probleme mit dem organisierten Verbrechen: Rivalisierende Drogenbanden und kriminelle Clans, die mutmaßlich in illegale Immobilien- oder Geldwäschedelikte verstrickt sind, rechnen untereinander blutig ab - in gut zwei Jahren wurden in diesem "Mafia-Krieg" rund 30 Menschen ermordet. Darunter waren auch mehrere Unbeteiligte, die von den Auftragsmördern offenbar verwechselt wurden. Der vorerst jüngste Fall ereignete sich Ende Mai, als ein Diskothekenbesitzer während eines Gesprächs mit einer Journalistin in einem Restaurant in Podgorica von einem Auftragskiller erschossen wurde - live gefilmt von einer Überwachungskamera.

Kaum einer der Fälle wurde aufgeklärt. Es ist unklar, ob die Behörden das Sicherheitsproblem nicht in den Griff bekommen können - oder nicht wollen, weil organisiertes Verbrechen, Politik und Behörden zu vernetzt sind. Fest steht: Journalisten, die dazu recherchieren, leben gefährlich. In den vergangenen fünfzehn Jahren gab es Dutzende Attacken und Bombenanschläge auf Reporter, 2004 sogar einen bis heute nicht aufgeklärten Mord an dem damaligen Chefredakteur der Tageszeitung "Dan", Dusko Jovanovic. Auch Olivera Lakic war vor dem Anschlag auf sie bereits zweimal überfallen und schwer verprügelt worden.

"Politik und Ermittlungsbehörden schützen sich gegenseitig"

Nikola Markovic, Chefredakteur von "Dan", ist überzeugt, dass es an politischem Willen zur Aufklärung dieser Angriffe mangelt. Markovic leitet auch eine Ende 2013 auf internationalen Druck hin eingesetzte Kommission aus Journalisten und Beamten, die die Ermittlungen zu den Angriffen auf Reporter und zum Mord an Jovanovic überwachen soll. Nach mehr als vier Jahren Arbeit lautet sein Fazit: "Politik und Ermittlungsbehörden schützen sich gegenseitig, die Institutionen dieses Landes sind gekapert."

In den jährlichen EU-Fortschrittsberichten zu Montenegro kommen solche und andere Rechtsstaats- und Demokratieprobleme zwar zur Sprache, allerdings im verklausulierten Brüsseler Bürokraten-Sprech. Ein Fehler, wie die Politologin und Vorsitzende des Zentrums für politische Bildung (CGO), Daliborka Uljarevic, sagt: "Seit 2012 die Beitrittsverhandlungen eröffnet wurden, dachte man, Montenegro würde sich in eine demokratischere Richtung bewegen. Leider war das nicht der Fall. Deshalb denke ich, dass die EU gegenüber Montenegro strikter auftreten sollte."

Uljarevic hat zusammen mit mehreren anderen zivilen Aktivisten eine Dokumentation zum Stand der EU-Beitrittsverhandlungen Montenegros vorgelegt. Sie zeigt auf, dass die Regierung des Landes demokratische und rechtsstaatliche Reformen mehr simuliert als umsetzt. Seitdem sieht die Politologin ihr Foto regelmäßig auf den Titelseiten der regierungstreuen Medien - neben Artikeln, in denen sie als korrupt und kriminell beschimpft wird.