29. Mitglied Montenegros Parlament beschließt Nato-Beitritt

Nach grünem Licht aus den USA hat das Parlament von Montenegro den Nato-Beitritt beschlossen. 46 von 81 Abgeordneten stimmten am Freitag in der ehemaligen Hauptstadt Cetinje für die Mitgliedschaft in dem Militärbündnis. Die Opposition, die vor dem Parlament gegen den Beitritt demonstrierte, blieb der Abstimmung fern.

Der Beschluss sei eine "historische Entscheidung", sagte Regierungschef Dusko Markovic vor der Abstimmung. "Die Nato ist wie die EU zum Garant für Frieden und Stabilität geworden sowie die Basis für wirtschaftliche und gesellschaftliche Prosperität." Montenegro, das nur 620.000 Einwohner zählt, verhandelt auch mit Brüssel über einen EU-Beitritt.

Russland hatte lange versucht, den Nato-Beitritt Montenegros zu verhindern. Dann machte sich der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu über das neue Mitglied lustig: "Das militärische Potenzial Podgoricas ist gleich Null", sagte er. Tatsächlich trägt das Land mit nur 8000 Soldaten militärisch kaum zur Schlagkraft des Bündnisses bei. Allerdings sind die Adriahäfen des Landes militärisch von Bedeutung.

Russische Oligarchen hatten in den letzten Jahren große Teile der montenegrinischen Küste aufgekauft. Auch die größten Industriebetriebe des Landes waren zeitweise in russischer Hand. Inzwischen versucht Moskau, seine Landsleute vom Urlaub in diesem traditionellen Reiseland abzuhalten. Die Russen bilden mit Abstand die größte Touristengruppe.