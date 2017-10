Bundespräsident Steinmeier in Moskau Lass uns reden

Mit einer Stunde Verspätung geht es los. Das ist erstmal nicht ungewöhnlich, weil Russlands Staatsoberhaupt Wladimir Putin ja eine gewisse Reputation dafür hat, selbst hochrangige Besucher länger warten zu lassen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier jedenfalls ist pünktlich für seinen Nachmittagstermin im Moskauer Kreml, aber Putin offenbar noch nicht bereit für den Gast aus Berlin.

Ansonsten ist an dem Treffen allerdings wenig gewöhnlich: Sieben Jahre lang ist kein deutscher Präsident mehr im Kreml gewesen, die Beziehungen sind auf einem Tiefpunkt angelangt. Aber so fatal das ist - nur deshalb hat Steinmeier die Reise angetreten. Konkrete Erwartungen, das haben seine Leute klar gemacht, bringt der Präsident zwar nicht mit. Aber schlechter kann es eigentlich nur noch werden, wenn man sich weiterhin aus dem Weg geht, darin ist er sich einig mit Kanzlerin Angela Merkel.

Also wenigstens mal wieder reden.

Seit vergangenem Wochenende ist es winterlich kalt in Moskau, also nach deutschen Maßstäben, derzeit liegt die Temperatur um null Grad. Für Russen ist das nichts Besonderes, aber den Gast aus Deutschland fröstelt schon ein bisschen, als er direkt nach der Ankunft am Morgen vor der Kreml-Mauer, von vereinzelten Schneeflocken umtänzelt, einen Kranz am Grab des Unbekannten Soldaten ablegt.

Wenn auf Wunsch der deutschen Seite auch jeder protokollarische Pomp entfällt bei dem sogenannten Arbeitsbesuch - die Geste ist Steinmeier wichtig. Natürlich vergeht die deutsche Schuld nicht. Dieses Symbol will der Bundespräsident setzen.

Genauso aber will er an diesem Tag deutlich machen, dass nichts normal ist zwischen Berlin und Moskau. Die Krim-Annexion, die russische Unterstützung des Krieges in der Ostukraine, die Unterstützung des syrischen Machthabers Baschar al-Assad - all das hat zu einer Entfremdung geführt. Das ist die bittere Diagnose des deutschen Staatsoberhaupts, die für ihn persönlich noch bitterer ausfallen dürfte, weil er als Außenminister in der Großen Koalition immer wieder zu vermitteln versucht hatte.

Selbst ein Russland-Kenner wie Steinmeier weiß inzwischen nicht mehr, was Präsident Putin eigentlich will. "Wir können es uns nicht erlauben, nicht miteinander zu sprechen", sagt er. Mithilfe des Gesprächs will er deshalb vor allem in Erfahrung bringen, welche Ziele Putin verfolgt, wo der russische Präsident sein Land in dieser immer unübersichtlicheren Welt verorten will.

Weiß Putin, was er will?

Der Kreml muss sich außenpolitisch neu ausrichten. Die Erwartungen, sich mit US-Präsident Donald Trump verständigen zu können, haben sich bisher nicht erfüllt. Auch die Beziehungen zum selbstbewusst auftretenden China werden inzwischen viel nüchterner gesehen, erhoffte Investitionen sind ausgeblieben. Auf den Westen wiederum, insbesondere die EU, wird sich Putin nicht zubewegen, solange ihm der aus seiner Sicht nötige Respekt verwehrt wird.

Ob Putin aber selbst genau weiß, was er will? Manches passt ja gar nicht zusammen in seinem Land. Das erlebt der Bundespräsident schon bei seinem zweiten Stopp in Moskau. In der Zentrale der Menschenrechtsorganisation "Memorial" erfährt Steinmeier am Vormittag zum einem von den Repressalien, unter denen man hier vor allem nach der Einführung des sogenannten Agenten-Gesetzes zu leiden hat, den Schwierigkeiten bei der Finanzierung. Aber die "Memorial"-Leute haben auch Positives zu berichten, beispielsweise von dem vor einigen Jahren eröffneten staatlichen Gulag-Museum in der Hauptstadt oder dem Denkmal an die Opfer des stalinistischen Terrors im Moskauer Zentrum, das Putin demnächst persönlich einweihen wird.

Nur: Wie passt das zu den erschreckenden Umfragen, wonach neuerdings knapp 40 Prozent der Russen in dem Diktator Josef Stalin eine positive Figur sehen? Oder ist es gerade das, was am Ende auch Putin dazu bringt, gegenzusteuern?

Der Besuch bei Memorial liefert widersprüchliche Signale, dafür ist Steinmeiers Anschlusstermin umso hoffnungsmachender: Da hat Putin geliefert. Wenn auch nur eine Kirche. Der Bundespräsident lobt bei der Schlüsselübergabe "die wirklich schöne Geste im Jahr des Reformationsjubiläums" und dankt dem russischen Präsidenten für seine Unterstützung. Voraussetzung für die ziemlich kurzfristig anberaumte Reise nach Moskau war nämlich die Rückgabe der Kathedrale St. Peter und Paul. Die Evangelisch-lutherische Kirche Russlands hatte sich dafür seit Jahren eingesetzt und Anträge bei den Behörden gestellt. Doch es passierte nichts - auch nicht, nachdem sich Steinmeier in der Sache an Putin wandte. Doch dann erkannte man im Kreml die Chance, die mit der Kirchenrückgabe verbunden war. Der Bundespräsident reagierte umgehend.

Steinmeier wird Putin gegenüber deutlich

Allein die Tatsache, dass Steinmeier nun in Moskau ist, und die gemeinsamen Bilder vom Treffen der Präsidenten, die das Staatsfernsehen am Nachmittag zeigt, machen den Besuch aus russischer Perspektive zu einem Erfolg. Der Nachrichtensender "Rossija 24" bringt den Besuch sogar als Aufmacher.

Fast drei Stunden sprechen sie am Ende, in verschiedenen Formaten, zwischenzeitlich unter vier Augen und schließlich im Rahmen eines Abendessens. Steinmeier, so ist aus Delegationskreisen zu hören, wird dabei für seine Verhältnisse ziemlich deutlich bei kritischen Punkten - auch den Fall des unter Hausarrest sitzenden russischen Regisseurs Kirill Serebrennikow spricht der Bundespräsident demnach an.

Aber wie unterschiedlich die Botschaften sind, die beide Seiten aussenden wollen, zeigt sich bei dem anschließenden Pressestatement. Beinahe klingt es so, als hätten Putin und Steinmeier an verschiedenen Gesprächen teilgenommen.

Der russische Präsident lobt erstmal das Verhältnis zu Deutschland und rattert dann minutenlang Zahlen zu den Handelsbeziehungen beider Länder herunter. Ausdrücklich hebt er die Zusammenarbeit im Bereich Energie und Wirtschaft hervor. Nach dem Motto: alles prima. Dass dem Bundespräsidenten das gar nicht gefällt, kann selbst ein erfahrener Diplomat wie er nicht verbergen, seine Kiefer malmen, seine Gesichtsfarbe wird dunkler.

Als Steinmeier dann an der Reihe ist, bleibt er freundlich im Ton - aber setzt sich deutlich ab. "Von normalen Beziehungen sind wir entfernt", sagt Steinmeier. Es gebe "offene Wunden" und "Belastungen". Dann wendet er den Blick nach vorne, so wie im Gespräch mit Putin, in dem er dem Vernehmen nach ein gemeinsames Wissenschafts- und Forschungsjahr angeregt hat. Steinmeier spricht aber auch von verloren gegangenem Vertrauen, das man wieder aufbauen müsse, um Auswege aus der Negativspirale zu finden.

Das erfahren die Zuschauer des wichtigsten russischen Nachrichtensender allerdings nicht mehr - "Rossija 24" hat da die Übertragung des Statements schon abgebrochen.