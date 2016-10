Allianz zum Sturm auf Mossul Alle gegen den "Islamischen Staat"

Wochenlang angekündigt, rollt sie nun: Die Offensive auf das seit Mitte 2014 von der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) besetzte Mossul, die zweitgrößte Stadt des Irak.

Am frühen Montagmorgen meldete Iraks Premier Haider Al-Abadi den Beginn der Operation, unterstützt durch Luftangriffe der US-Armee. Aus fünf Richtungen will eine Allianz mit bis zu 25.000 Kämpfern auf die Stadt am Tigris-Ufer rund 400 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Bagdad vorrücken.

Ein Koalition aus sehr unterschiedlichen Verbündeten soll die Islamisten aus der Stadt jagen und sie, wenn möglich, sogar entscheidend schlagen. Wer ist wer im Sturm auf Mossul?

AP Peschmerga auf dem Weg nach Mossul

Kurdische Peschmerga: Die Kämpfer der kurdischen Autonomiegebiete im Nordirak kontrollieren große Teile des Umlands der Stadt. Ihr Truppenstärke wird auf etwa 4000 Kämpfer geschätzt, sie sollen vor allem Vororte unter ihre Kontrolle bringen und von ihren Hochburgen östlich von Mossul aus vorrücken.

Geplant ist bislang, dass die Peschmerga die Operation nach einer Absprache mit der Zentralregierung unterstützen, aber nicht in die Stadt selbst einrücken. Dafür dürften sie mehrere Orte im Umland von Mossul unter ihre Kontrolle bringen. Bereits am Montag meldeten die Peschmerga erste Erfolge in Ortschaften von 40 Kilometer vor der Großstadt, der Jubel könnte aber verfrüht sein. In der Vergangenheit haben sich vergleichbare Erfolgsmeldungen teils als falsch herausgestellt.

AFP Iraks Armee und Polizei rücken nach Norden vor

Irakische Nationalarmee: Das von den USA mitausgebildete Militär soll die Offensive anführen und auch in die Stadt einrücken, als erstes mit Spezialeinheiten, die schon andernorts gegen den IS gekämpft haben. An der Seite der Armee werden laut Plan auch Kräfte der Polizei kämpfen. Die irakische Armee soll den IS in der Stadt von Süden her angreifen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, flogen irakische Kampfhubschrauber bereits in den ersten Stunden Angriffe auch auf den Osten der Stadt. Die Armee erklärte in einem ersten Statement nach Beginn der Offensive, man habe mehrere IS-Verteidigungsstellungen zerstört.

AP Schiitische Kämpfer im Mai 2016

Schiitische Milizen: Auch die berüchtigten Milizen erklärten im Vorfeld, sie würden an dem Feldzug teilnehmen. Allerdings ist ihr Einsatz heikel: Mossul ist im Irak die größte Hochburg der Sunniten. Diese lehnen einen Einsatz schiitischer Milizen ab. Es wird befürchtet, dass Kräfte der schiitischen Glaubensrichtung unter der sunnitischen Bevölkerung in der Region Ninawa, in der Mossul liegt, wüten könnten und damit für ein weiteres Ansteigen der Flüchtlingszahlen sorgen. Sollte es dazu kommen, sagen Beobachter einen Zerfall des Bündnisses voraus.

Türkei: Das türkische Militär hat unweit von Mossul 2000 Soldaten stationiert, die irakische Kämpfer ausbilden. Von einem zentralen türkischen Trainingslager aus soll laut türkischen Quellen die Hälfte der dort ausgebildeten Kämpfer in Richtung Mossul unterwegs sein. Dabei handle es sich um 1500 Bewaffnete einer multiethnischen Truppe aus Schiiten, Christen, Jesiden und Turkmenen. Die Türkei hatte erklärt, den Sturm auf Mossul unterstützen zu wollen.

REUTERS US-Kampfjets im Persischen Golf

Internationale Koalition gegen den IS und lokale Milizen: Die Flugzeuge des von den USA geführten Bündnisses sind bereits seit mehr als seit zwei Jahren im Irak im Einsatz. Sie unterstützen die Mossul-Kampagne mit Luftangriffen. An der Seite der irakischen Armee kämpfen mehrere Tausend Mitglieder lokaler sunnitischer Milizen sowie von Stammeseinheiten. Auch sie sind unter anderem vom türkischen Militär ausgebildet worden.

Kurdische PKK-Kämpfer: Nordwestlich von Mossul sind auch Kämpfer der kurdischen Arbeiterpartei PKK stationiert, die von der Türkei bekämpft wird. Sie könnten auf den Plan gerufen werden, wenn auch die türkischen Soldaten in die Operation eingreifen sollten

Die Bruchlinien zwischen Türken und Kurden, aber auch zwischen Schiiten und Sunniten, könnten den groß angelegten Angriff auf den IS gefährden. Der Erfolg hängt auch davon ab, ob das Bündnis der ungleichen Koalitionären hält - oder ob die Kräfte sich irgendwann auch gegeneinander stellen.