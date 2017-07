Frühere IS-Hochburg Irak meldet vollständige Rückeroberung Mossuls

Der irakische Staatschef Haider al-Abadi hat den Streitkräften des Landes zu ihrem Sieg über die Terror-Organisation "Islamischer Staat" gratuliert. Der Oberkommandierende der Truppen sei in der "befreiten Stadt" eingetroffen, erklärte ein Sprecher seines Ministeriums. "Er beglückwünschte die Soldaten zu ihrem heroischen Kampf und gratulierte den irakischen Volk".

Ein paar Blocks weiter dauerten die Kämpfe unvermindert an. Nach Auskunft der irakischen Armee kontrolliert der "IS" jedoch nur noch knapp einen Quadratkilometer in der Altstadt von Mossul. Die Terroristen benutzten Zivilisten als menschliche Schutzschilde für ihr letztes Gefecht. Auch auf Scharfschützen und Selbstmordattentäter müssten die irakischen Soldaten achten. Von den Soldaten, die die Stadt jetzt zurückerobert haben, sind nach Auskunft des kommandierenden Generals Jassim Nizal viele, die damals vor den Islamisten fliehen mussten.

Der "IS" hatte die zweitgrößte Stadt des Irak im Sommer 2014 fast handstreichartig eingenommen und zu einem ihrer wichtigsten Stützpunkte ausgebaut. In der Moschee hatte die Miliz anschließend ihren "Gottesstaat" ausgerufen.

Ohne Mossul hat der "IS" im Irak nur noch Wüstenregionen südlich und westlich der Stadt unter seiner Kontrolle. In Syrien tobt der Kampf um die dortige IS-Hochburg Raqqa.