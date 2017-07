Mossul Irakische Armee widerspricht Bericht über sächsisches IS-Mädchen

Unter den in Mossul festgenommenen IS-Anhängerinnen sind nach irakischen Armeeangaben keine Minderjährigen. Alle Frauen seien älter als 30 Jahre, sagte ein Offizier der irakischen Anti-Terror-Einheiten am Dienstag der Nachrichtenagentur dpa.

Bei ihnen handele es sich um Kämpferinnen, die andere ausgebildet und für die IS-Polizei gearbeitet hätten. Sie seien über die syrische Stadt Rakka nach Mossul gekommen und würden weiter befragt.

Der Offizier widersprach damit Angaben, unter den IS-Anhängerinnen sei möglicherweise auch die verschollene 16-jährige Linda W. aus dem sächsischen Pulsnitz bei Dresden. Das hatte die Tageszeitung "Die Welt" berichtet.

Die Terrormiliz "Islamischer Staat" hatte Mossul im Sommer 2014 überrannt und in den von ihnen eroberten Gebieten im Irak und in Syrien ein "Kalifat" ausgerufen. In der vergangenen Woche hatte die irakische Armee die einstige Metropole schließlich zurückerobert.

Dabei hatten Sicherheitskräfte nach eigenen Angaben 20 Dschihadistinnen festgenommen, darunter fünf Deutsche. W. soll vor ihrem Verschwinden im vergangenen Jahr zum Islam konvertiert sein. Sie stand demnach über Internetchats mit IS-Anhängern in Kontakt und gelangte offenbar so in das "Kalifat" der Islamisten.