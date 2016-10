Kampf um Mossul Irakische Einheiten starten Angriff im Westen

Mit einer Offensive im Westen von Mossul haben irakische Spezialeinheiten am Samstag den Belagerungsring um die vom "Islamischen Staat" (IS) kontrollierte Stadt enger gezogen - und zugleich begonnen, dem Kampf um die IS-Hochburg Rakka den Weg zu bereiten.

Sie starteten einen Angriff zur Rückeroberung der Stadt Tal Afar, womit die Versorgungswege der Dschihadistenmiliz von Mossul nach Rakka gekappt werden sollen. Das sagte der Sprecher der Spezialeinheiten, Ahmed al-Assadi, der Nachrichtenagentur AFP. Zugleich solle der Belagerungsring um Mossul enger gezogen werden.

Kürzlich hatte der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan eine Offensive im Alleingang gegen die von der Terrormiliz kontrollierte Stadt Rakka im Norden Syriens angekündigt. Zuvor hatte Erdogan darauf gesetzt, gegen die IS-Hochburg nur gemeinsam in einer von den USA geführten Offensive vorzugehen - und dies nur, wenn die kurdischen Einheiten ausgeschlossen seien.

Bei der Offensive zur Rückeroberung Mossuls waren die irakischen Streitkräfte und kurdischen Peschmerga bislang von Norden, Osten und Süden auf die Stadt Mossul vorgerückt. Am Freitag hatten die irakischen Streitkräfte bei ihrem Vormarsch eine Kampfpause eingelegt. Der Sprecher der Militärkoalition, US-Oberst John Dorrian, sagte in einer Videokonferenz mit Journalisten in Washington, die irakischen Verbände gruppierten sich neu und stellten sich auf die Kampfmethoden der IS-Miliz ein.