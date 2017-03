Mossul Irakische Truppen kesseln IS-Kämpfer ein

Die IS-Dschihadisten in Mossul sitzen nach dem Vormarsch irakischer Regierungstruppen offenbar in der Falle. Die neunte irakische Armeedivision habe "die letzte Ausfallstraße aus Mossul abgeriegelt", sagte der US-Beauftragte Brett McGurk in Bagdad. "Wir legen es darauf an, sie in Mossul nicht nur zu besiegen, sondern sicherzustellen, dass diese Typen nicht entkommen können."

Die irakischen Streitkräfte haben nach Militärangaben seit Beginn der Offensive vor einem Monat fast ein Drittel des Westteils von Mossul von der Extremistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) zurückerobert. Die Regierungstruppen hatten am 19. Februar eine Rückeroberung von West-Mossul aus der Hand des IS gestartet. Zuvor hatten sie nach gut dreimonatigen Kämpfen den Ostteil der zweitgrößten irakischen Stadt eingenommen. Am Wochenende kämpfte die irakische Armee in den Vierteln al-Dschadida und al-Aghawat sowie in Bab al-Tub in der Nähe der Altstadt von Mossul.

Eliteeinheiten der Polizei erklärten, sie rechneten in der Altstadt mit erbitterten Kämpfen. Wegen der engen Gassen können dort keine gepanzerten Fahrzeuge eingesetzt werden. Aus Rücksicht auf die Zivilbevölkerung müssten die Einheiten allerdings behutsam vorgehen.

600.000 Zivilisten eingeschlossen

Die Extremisten sind den irakischen Militär- und Polizeieinheiten zahlenmäßig weit unterlegen. Sie verteidigen ihre letzte irakische Hochburg mit Selbstmordattentätern, Heckenschützen und Granatwerfern. Rund 600.000 Zivilisten sind in der Stadt eingeschlossen und werden von den Extremisten als menschliche Schutzschilde missbraucht.

"Mehr als ein Drittel von West-Mossul ist unter Kontrolle unserer Einheiten", sagte General Maan al-Saadi von der irakischen Anti-Terror-Eliteeinheit CTS der Nachrichtenagentur AFP. Beim Vorrücken dürften die Armee und ihre Verbündeten allerdings nicht überstürzt vorgehen. Um keine Dschihadisten-Nester in ihrem Rücken zu haben, müssten sie eingenommene Gebiete genau kontrollieren, IS-Kämpfer unter den Einwohnern aufspüren und von den Dschihadisten zurückgelassene Sprengsätze entschärfen.

Auch der Sprecher des gemeinsamen Einsatzkommandos, Jahja Rasul, hob hervor, dass der Kampf gegen den IS schwierig sei: "Wir kämpfen gegen einen irregulären Feind, der sich unter Zivilisten versteckt und Sprengsätze, Heckenschützen und Selbstmordattentäter einsetzt." Es gehe der irakischen Armee bei ihrem Einsatz darum, das Leben von Zivilisten zu schützen.

Leichenfunde in Gefängnis

Im berüchtigten Badusch-Gefängnis bei Mossul wurde am Wochenende offenbar ein Massengrab mit hunderten IS-Opfern entdeckt. Die mit der Armee verbündeten schiitischen Milizionäre der Haschd al-Schaabi (Volksmobilisierungseinheiten) teilten mit, sie hätten die sterblichen Überreste von etwa 500 Menschen entdeckt, die vom IS getötet worden seien. Eine unabhängige Bestätigung gab es zunächst nicht.

Laut einem 2015 veröffentlichten UN-Bericht hatte der IS nach der Eroberung des Badusch-Gefängnisses im Juni 2014 rund 600 Männer umgebracht. In dem Gefängnis hielt der IS nach Angaben der irakischen Abgeordneten Vian Dachil rund 500 Frauen der jesidischen Minderheit gefangen, die als Sex-Sklavinnen missbraucht worden seien. Die Männer dieser religiösen Minderheit wurden umgebracht.

Trotz der andauernden Kämpfe in Mossul rief der irakische Regierungschef Haider al-Abadi in Deutschland lebende Iraker zur Rückkehr auf. "Es ist in unserem Interesse, dass unsere Landsleute zurückkommen", sagte er der "Bild"-Zeitung. "Wir möchten nicht, dass unsere Leute das Land verlassen müssen, dass sie Flüchtlinge sein müssen."

In Mossul hatte der Anführer des IS, Abu Bakr al-Baghdadi 2014 sein Kalifat ausgerufen, ein streng islamisches Reich in Syrien und im Irak.