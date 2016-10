Schlacht um Mossul IS-Kämpfer sollen Dutzende Leichen in den Tigris geworfen haben 

Die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) hat nach Angaben der Vereinten Nationen versucht, 25.000 Zivilisten als menschliche Schutzschilde in die Großstadt Mossul zu bringen. Der Konvoi der Extremisten sei im Schutz der Dunkelheit Montag früh in der Stadt Hammam al-Alil gestartet, sagte eine Uno-Sprecherin in Genf. Die meisten der Fahrzeuge seien umgekehrt, als sie von Flugzeugen der Armee bedrängt worden seien.

Bereits am Samstag hätten die IS-Kämpfer zudem 40 ehemalige Angehörige der irakischen Sicherheitskräfte getötet und ihre Leichen in den Tigris geworfen, sagte die Sprecherin weiter.

Die irakische Armee, kurdische Peschmerga-Einheiten und schiitische Milizen haben mit Luftunterstützung der US-geführten Anti-IS-Koalition eine Offensive auf Mossul gestartet und sind inzwischen offenbar in die ersten Viertel der letzten vom IS gehaltenen irakischen Großstadt eingedrungen. Unklar ist, wie weit die Streitkräfte derzeit vorgerückt sind.

Gebäude von TV-Sender soll unter Kontrolle gebracht worden sein

Eliteeinheiten der Armee hätten von Osten her die Stadtgrenze erreicht und diese überquert, sagte der Chef der irakischen Anti-Terror-Kräfte, Talib Schaghati, dem Staatssender Al-Iraqiya. "Wir haben nun die eigentliche Befreiung Mossuls begonnen." CTS-Elitesoldaten der irakischen Streitkräfte hätten das Gebäude des staatlichen Fernsehens in Mossul eingenommen, so ein Kommandeur. Es sei das erste bedeutende Gebäude, das die Armee seit Beginn der Offensive vor zwei Wochen in der von der Extremistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) gehaltenen Stadt erobert hat.

Ob sich dieses Gebäude innerhalb des Stadtgebiets oder außerhalb in einem östlichen Vorort befindet, darüber herrscht allerdings Unklarheit. Am Vormittag hatte ein Offizier mitgeteilt, seine Einheiten hätten ein Fernsehgebäude in dem östlichen Vorort Godschali unter Kontrolle gebracht. Ein Korrespondent des kurdischen TV-Senders Rudaw meldete, es gebe heftige Kämpfe in Gogdschali.

Für einen konzentrierten Vorstoß auf das Stadtzentrum von Mossul sind die CTS-Kämpfer auf andere Armeeeinheiten angewiesen. Der irakische Regierungschef Haider al-Abadi hatte am Montagabend bei einem Auftritt in Tarnuniform im staatlichen Fernsehen verkündet, der Ring um den IS werde von allen Seiten geschlossen. Für die Dschihadisten gebe es keinen Fluchtweg, sie müssten "sterben oder sich ergeben". Bereits am Montag hatten die irakischen Streitkräfte gemeldet, sie seien bis auf wenige Hundert Meter auf Mossul vorgerückt.

Offensive auf Mossul startete vor zwei Wochen

Zehntausende irakische Soldaten und kurdische Peschmergakämpfer sind am Vormarsch auf Mossul beteiligt. Unterstützt werden sie von Luftangriffen der multinationalen Militärkoalition unter Führung der USA. Im Westen der Großstadt versuchen vom Iran unterstützte schiitische Milizen die Versorgungswege des "Islamischen Staats" nach Syrien abzuschneiden.

Die Offensive zur Rückeroberung Mossuls vom IS hatte am 17. Oktober begonnen. In der mehr als eine Million Einwohner zählenden Großstadt werden mehrere Tausend IS-Kämpfer vermutet.

Im Video: Irakische Armee dringt in IS-Hochburg Mossul ein