Schlacht um Mossul IS tötet angeblich Dutzende Zivilisten

Die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) soll in einem erst kürzlich von der irakischen Armee befreiten Viertel am Stadtrand von Mossul 31 Zivilisten getötet haben. Unter den Opfern seien acht Kinder. Das berichtete Oberst Durid Said.

Die Dschihadisten hätten das Gebiet im Osten von Mossul beschossen und dabei Unbeteiligte getroffen. Weitere Zivilisten seien in Sicherheit gebracht worden. Es war zunächst unklar, wann genau sich der Vorfall ereignet haben soll. Eine unabhängige Überprüfung war nicht möglich.

Die irakische Armee, kurdische Peschmerga und lokale Milizen hatten vor einem Monat eine Großoffensive auf die IS-Hochburg Mossul begonnen. Sie nahmen das Gebiet östlich der Großstadt größtenteils ein und drangen auch in erste Stadtviertel vor.

Der "IS" wehrt sich vor allem mit Selbstmordattentätern in mit Sprengstoff beladenen Autos und mit Scharfschützen. Den Extremisten wird vorgeworfen, Zivilisten in der Stadt als menschliche Schutzschilde zu nutzen. In Mossul soll sich noch etwa eine Million Menschen aufhalten.

300 getötete Polzisten im Massengrab

Ein im Nordirak entdecktes Massengrab enthält nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) vermutlich die Leichen von mehr als 300 vom IS getötete Polizisten. Nach einer Besichtigung des Ortes südöstlich der umkämpften Stadt Mossul berichtete HRW am Donnerstag, dass die Männer anscheinend in Gefangenschaft des Islamischen Staates hingerichtet worden seien.

Anhand des Verwesungszustandes sei es wahrscheinlich, dass die Polizisten in den drei Wochen vor Entdeckung des Grabes bei der Stadt Hammam al-Alil am 7. November getötet worden seien. Die Opfer seien an den Händen und Füßen gefesselt gewesen und hätten verbundene Augen gehabt. Nach Auffinden des Grabes hatten irakischen Streitkräfte zunächst von etwa hundert gefundenen Leichen berichtet.