Kampf um Mossul IS missbraucht Familien als Schutzschilde

Die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) soll im Nordirak Hunderte Zivilisten an der Flucht gehindert und nach Mossul verschleppt haben. Nach Angaben der Uno missbrauche der IS sie dort als "menschliche Schutzschilde". Die Menschen seien in die Nähe von IS-Einrichtungen gebracht worden. Damit solle die Offensive irakischer Sicherheitskräfte und kurdischer Peschmerga auf die Stadt aufgehalten werden.

"Wir sind darüber sehr besorgt", sagte der Uno-Hochkommissar für Menschenrechte, Said Rad al-Hussein. Sein Büro habe Informationen erhalten, wonach IS-Kräfte zu diesem Zweck am vergangenen Montag 200 Familien aus dem Dorf Samalia gezwungen hätten, nach Mossul zu gehen.

REUTERS/ Stratfor/ DigitalGlobe Satellitenaufnahme von Mossul

Am selben Tag seien 350 Familien aus einem Vorort nach Mossul gekommen, nachdem sie offenbar an der Flucht in ein von der Regierung kontrolliertes Gebiet gehindert worden seien. "Wir wissen, dass der IS keinerlei Achtung vor dem menschlichen Leben hat", sagte al-Hussein. "Daher muss die irakische Regierung alles in ihren Kräften stehende tun, um Zivilisten zu schützen." Die Uno prüft zudem Berichte, wonach IS-Terroristen in einem Dorf bei Mossul 40 Zivilisten erschossen haben sollen.

Die irakische Armee und kurdische Peschmerga-Kämpfer rücken seit Beginn der Offensive immer weiter auf Mossul vor. Die letzte Hochburg der Terrormiliz im Irak könnte bald fallen. Offenbar aus Vergeltung tötete der IS am Freitag bei einer Reihe von Anschlägen mehr als 20 Menschen im Nordirak; insbesondere in der Region um die von Kurden kontrollierte Stadt Kirkuk.