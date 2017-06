Uno-Bericht IS tötet 163 fliehende Zivilisten in Mossul

Beim Versuch, aus Mossul zu fliehen, sind 163 Männer, Frauen und Kinder von der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) getötet worden. Das berichtete der Uno-Hochkommissar für Menschenrechte, Said Raad al-Hussein. "Die Brutalität des IS und anderer Terroristen kennt offensichtlich keine Grenzen." Die Leichen von Ermordeten hätten am Montag immer noch in den Straßen des Viertels Al-Schira im Westen von Mossul gelegen.

Nach Angaben eines Uno-Sprechers wurden die Zivilisten vermutlich am 1. Juni getötet. Die Zahl der Opfer könne auch noch größer sein, da immer noch Anwohner der umkämpften IS-Hochburg als vermisst gelten würden, sagte Hussein weiter. Die Islamisten haben sich in der dicht besiedelten Altstadt verschanzt, in der auch bis zu 400.000 Zivilisten gefangen sind.

Die Dschihadisten hatten die nordirakische Millionenstadt im Sommer 2014 eingenommen, ohne auf nennenswerten Widerstand zu stoßen. Nach jahrelanger Vorbereitung starteten die irakischen Soldaten zusammen mit schiitischen Milizen und kurdischen Peschmerga-Kämpfern sowie mit Unterstützung der US-Luftwaffe im Oktober eine Offensive zur Rückeroberung von Mossul.

Die irakischen Streitkräfte waren zuletzt weiter in der Großstadt vorgerückt und hatten die IS-Kämpfer zurückgedrängt. Der IS benutzt laut Beobachtern Zivilisten als menschliche Schutzschilde. Seit Beginn der Kämpfe im Oktober sind 750.000 Menschen aus Mossul geflohen.