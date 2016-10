Militäroffensive Irakischer Regierungschef sieht schnelles Vorrücken auf Mossul

Es sind Erfolgsmeldungen, die der irakische Ministerpräsident Haider al-Abadi bei der internationalen Irak-Konferenz in Paris verkünden konnte: Die am Montag gestartete Militäroperation der irakischen Streitkräfte und ihrer Verbündeten kommt gut voran - sogar schneller als geplant, sagte al-Abadi, der während der Konferenz zugeschaltet wurde.

Demnach sollen Eliteeinheiten und kurdische Kämpfer weitere Angriffe gestartet haben, um mehrere Dörfer nördlich und östlich der Millionenstadt einzunehmen. Dabei sollen auch Artillerie und Hubschrauber eingesetzt worden sein

An den Angriffen beteiligten waren am Donnerstag auch von den USA ausgebildete Anti-Terror-Einheiten. Sie rückten mit Dutzenden schweren Geländewagen auf die Ortschaft Bartella vor, die bis zur Invasion des "Islamischen Staats" (IS) von Christen bewohnt war. Ein Sprecher der Eliteeinheit sagte laut der Nachrichtenagentur dpa, die Dschihadisten leisteten mit Autobomben, Sprengsätzen an Straßen und Scharfschützen Widerstand. Außerdem setzten sie Artillerie ein.

Der IS hatte die Region vor gut zwei Jahren überrannt und in Mossul ein sogenanntes Kalifat ausgerufen. Die irakische Armee hatte in der Nacht zu Montag mit der Unterstützung kurdischer Peschmerga-Einheiten und schiitischer Milizen eine Großoffensive zur Rückeroberung von Mossul gestartet. Bei der geplanten Rückeroberung wir die Armee auch von einer internationalen Koalition unter Führung der USA unterstützt.

Bereits am Mittwoch feierten Hunderte Christen aus der Stadt Karakosch den Einsatz der irakischen Regierungstruppen und bejubelten die Befreiung ihres Heimatortes vom IS. Die IS-Anhänger seien vor Beginn der Offensive geflohen, sagte ein Militärsprecher. Karakosch liegt etwa 15 Kilometer südöstlich von Mossul und war einst die größte christliche Stadt des Irak. Im August 2014 hatten IS-Kämpfer die Kontrolle dort übernommen. Von den rund 50.000 Einwohnern - die meisten von ihnen Christen - waren daraufhin Zehntausende geflohen.

In Paris berieten unterdessen Außenminister und andere hochrangige Diplomaten von westlichen Staaten und Ländern der Region darüber, wie Mossul nach einer Rückeroberung verwaltet und Zivilisten geschützt werden könnten. Experten zufolge könnten Hunderttausende vor den Kämpfen flüchten.

Der französische Präsident François Hollande forderte, bereits mit den Planungen für eine Offensive auf die IS-Hochburg Rakka im benachbarten Syrien zu beginnen. Dorthin seien bereits Extremisten aus Mossul geflohen. Man dürfe nicht zulassen, dass sie verschwänden und von anderen Orten aus Angriffe starteten.