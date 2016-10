IS-Hochburg Irakisches Militär startet Offensive auf Mossul

Die lange erwartete Militäroperation zur Befreiung der nordirakischen Stadt Mossul von Kämpfern der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) hat begonnen. Das teilte der irakische Ministerpräsident Haider al-Abadi in der Nacht zum Montag im Staatsfernsehen mit. Er rief die Einwohner der Stadt auf, mit den irakischen Streitkräften zu kooperieren. Angeführt wird die Offensive demnach von der Armee und der Polizei des Landes.

"Wir sind stolz, bei dieser historischen Operation an eurer Seite zu stehen", schrieb Brett McGurk via Twitter, er ist der Sondergesandte des US-Präsidenten für den Kampf gegen den IS.

Mossul ist die letzte Hochburg der IS-Miliz im Irak. Die Millionenstadt steht seit Juni 2014 unter Kontrolle der Extremisten. US-Schätzungen zufolge befinden sich zwischen 3000 und 4500 Kämpfer der Islamisten in der Stadt. Sollte die Stadt befreit werden, wäre der IS im Irak militärisch weitestgehend besiegt. Es wird mit erbitterten Kämpfen gerechnet.

SPIEGEL ONLINE

Die irakische Armee und die Polizei hatten in den vergangenen Wochen und Tagen im Umland von Mossul Stellung bezogen. Unterstützt werden sie bei der Offensive von kurdischen Peschmerga-Kämpfern, die allerdings nicht in die Stadt eindringen sollen. Auch lokale sunnitische Milizen sollen an dem Angriff beteiligt werden. Die von den USA geführte internationale Koalition fliegt Luftangriffe gegen den IS.

Die Bevölkerung in Mossul war kurz vor dem Start der Offensive auf den Einsatz vorbereitet worden: Die irakische Luftwaffe warf Zehntausende Flugblätter über der Stadt ab. Darin hieß es, der Vormarsch habe keine Zivilisten zum Ziel. Die Einwohner sollten zu Hause bleiben und sich von bekannten Häusern der radikalislamischen Kämpfer fernhalten.

Durch die Offensive wird auch mit zahlreichen Flüchtlingen gerechnet. In Mossul lebten vor der Einnahme durch den IS knapp zwei Millionen Menschen, heute sollen es bis zu 1,5 Millionen sein. In Deutschland machen Iraker einen großen Teil der registrierten Flüchtlinge aus.