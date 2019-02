Münchner Sicherheitskonferenz Merkels Bekenntnis

Im vergangenen Jahr war Angela Merkel der Münchner Sicherheitskonferenz noch ferngeblieben, sie war damit beschäftigt, mit ihrer Partei, der CSU und der SPD eine neue Regierung zu bilden. In diesem Jahr kehrte sie mit einer großen außenpolitischen Grundsatzrede auf die internationale Bühne zurück. Eine Rede, mit der sie auch signalisierte: Ich bin noch nicht weg. Am Ende gab es Standing Ovations. Selbst Ivanka Trump hatte während Merkels Rede das eine oder andere Mal genickt.

"Wir leben in einem Zeitalter, in dem die Spuren des Menschen so tief in die Erde eindringen, dass auch die nachfolgenden Generationen sie sehen können", begann die Bundeskanzlerin ihre Rede. Sie erinnerte damit an den niederländischen Meteorologen Paul Crutzen, der dafür den Begriff Anthropozän geprägt hat. Ob Kernwaffentest, Klimawandel, Rohstoffausbeutung oder Mikroplastik im Meer, all das habe Auswirkungen auf die globale Sicherheit.

"Who will pick up the pieces?", zitierte die Kanzlerin das Motto der Sicherheitskonferenz. "Nur wir alle zusammen", lautete ihre Antwort.

Auch Deutschland muss sich bewegen

Ihre Rede aber war mehr als nur ein Bekenntnis zum Multilateralismus. Denn das hatte sie schon vor zwei Jahren, als klare Antwort auf Donald Trumps Isolationspolitik, bei ihrer damaligen Rede in München abgegeben.

Merkel erinnerte daran, dass sich auch Deutschland bewegen müsse, wenn Europa eine gemeinsame militärische Kultur entwickeln wolle. Wenn man mit Frankreich über gemeinsame Rüstungsprojekte rede, müsse man sich auch auf eine gemeinsame Politik bei den Rüstungsexporten einigen. "Da haben wir noch viele komplizierte Diskussionen vor uns", sagte Merkel.

Der SPIEGEL hatte berichtet, dass sich Deutschland und Frankreich in einem Geheimabkommen zum Aachener Vertrag auf erste Grundlinien zu den Rüstungsexporten geeinigt hatte. Deutschland gestand seinem Partner darin große Freiheiten zu.

IM VIDEO: Ausschnitt aus Merkels Rede in München

Video AFP

Ein "sicherer Absatzmarkt für Erdgas"

Merkel bezeichnete die Nato als "Stabilitätsanker in stürmischen Zeiten". Man dürfe die Debatte über die Zukunft des westlichen Bündnisses aber nicht auf die Frage beschränken, ob alle Mitgliedsstaaten zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung aufbrächten. Die Nato müsse einen "vernetzten Sicherheitsbegriff" diskutieren. Deutschland habe in den vergangenen Jahren nicht nur sein Verteidigungsbudget aufgestockt, sondern auch seine Mittel für die Entwicklungshilfe. Das reiche aber nicht. "Wir haben noch keine entwicklungspolitische Agenda entwickelt", sagte Merkel.

Deutliche Spitzen richtete die Kanzlerin gegen die USA, etwa in der Frage des deutsch-russischen Pipelineprojekts Nord Stream 2. Der Vorwurf, Deutschland begebe sich in eine noch größere Abhängigkeit von Russland als bislang, sei Unsinn. "Ein russisches Gasmolekül ist ein russisches Gasmolekül", sagte Merkel, egal, ob es durch eine Pipeline nach Deutschland gelange oder, wie bisher, über die Ukraine. Außerdem böten die USA erst seit drei Jahren Flüssiggas auch für die Abnahme in Europa an. Mit dem Ausstieg aus Atomkraft und Kohle bleibe Deutschland ein "sicherer Absatzmarkt für Erdgas".

Kramp-Karrenbauer nutzte die Gelegenheit

Im Publikum saß auch Merkels Nachfolgerin im Parteivorsitz, Annegret Kramp-Karrenbauer. Sie hatte die Sicherheitskonferenz genutzt, um im Hintergrund ihr außenpolitisches Profil zu stärken. Sie traf in bilateralen Gesprächen mit amerikanischen Kongressabgeordneten zusammen und sprach mit Vertretern der Europäischen Volkspartei. Am Samstag morgen gab sie die Keynote bei der Organisation "Women in International Security" und sagte, es dürfe keine Felder in der Politik geben, in denen sich Frauen selbst ausschlössen.

Parteiinterne Kritiker werfen der neuen Vorsitzenden vor, keine außenpolitische Erfahrung zu haben. Natürlich werde sie sich in das außenpolitische Gebiet noch weiter einarbeiten, sagte sie bei einer Veranstaltung des Münchner Presseclub am Freitag Nachmittag. Dass ihr das schnell gelingen werde, daran lässt sie keinen Zweifel. Sie hat das auch in einem anderen Gebiet bewiesen: Kramp-Karrenbauer ist die einzige Frau, die in Deutschland Innenministerin war.