Bericht des US-Außenministeriums Myanmars Militär soll Rohingya-Vertreibung geplant haben

International wächst der Druck auf die Regierung Myanmars, die Verantwortlichen für die Vertreibungen von Hunderttausenden Rohingya zu bestrafen und die Gewalt gegen die muslimische Minderheit zu beenden. Nun liegt ein neuer Bericht des US-Außenministeriums dazu vor. Demnach war der letzte Gewaltausbruch des Militärs im Spätsommer 2017 "extrem, umfangreich und weit verbreitet". Das Vorgehen habe darauf abgezielt, die Bevölkerung zu terrorisieren und zu vertreiben.

"Umfang und Ausmaß der Militäroperation lassen darauf schließen, dass sie sorgfältig geplant und koordiniert war", heißt es in dem Bericht, der nach den Worten von Regierungsvertretern die Grundlage für weitere Sanktionen bilden könnte. Er bewertet die Gewaltkampagne aber nicht als Völkermord oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit, anders als Menschenrechtsorganisationen und Uno-Experten.

Grundlage des Berichts waren mehr als tausend Interviews mit Frauen und Männern der Rohingyas in Flüchtlingslagern im benachbarten Bangladesch. Dorthin waren rund 700.000 von ihnen geflohen. Inzwischen leben in den Camps von Kutupalong knapp eine Million Menschen.

Die muslimische Minderheit der Rohingya wird in Myanmar seit Jahrzehnten unterdrückt und diskriminiert. Die Lage eskalierte vor einem Jahr, nachdem muslimische Extremisten bei Angriffen auf Polizeiposten mehrere Grenzwächter töteten. Das Militär in dem mehrheitlich buddhistischen Land reagierte mit brutaler Gegengewalt und brannte zahlreiche Rohingya-Dörfer nieder. Es gab Tausende Tote.

Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, kündigte nun an, dass die US-Hilfe für die Rohingyas in Mayanmar und Bangladesch auf 389 Millionen Dollar fast verdoppelt werde. Sie erneuerte zudem die Forderung an die Regierung Myanmars, mehr zu tun, um die Verantwortlichen für die Vertreibungen zu bestrafen.

Dafür sieht sich der Internationale Strafgerichtshof zuständig. Das Gericht entschied mehrheitlich, dass es sich mit dem Schicksal der Rohingya befassen dürfe, obwohl Myanmar den Strafgerichtshof vertraglich nicht anerkannt hat. Ein Teil der Verbrechen habe sich auf dem Territorium von Bangladesch abgespielt - einem Staat der das Statut des Gerichts anerkannt hat. Das Gericht entschied auch, dass es selbst über die Auslegung seiner Kompetenzen befinden könne.