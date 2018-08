Nach Uno-Bericht Schweden und Niederlande dringen auf Prozess gegen myanmarische Militärs

In drastischer Deutlichkeit hatten Menschenrechtsexperten in einem neuen Uno-Bericht auf die Verbrechen in Myanmar an der muslimischen Minderheit der Rohingya aufmerksam gemacht. Sechs Top-Militärs des Landes, darunter der Oberbefehlshaber der Armee, Min Aung Hlaing, sollten demnach vor dem Internationalen Strafgerichtshof angeklagt werden. Im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen schlossen sich nun auch Schweden und die Niederlande der Forderung an.

Uno-Generalsekretär António Guterres machte ebenfalls deutlich, dass die Täter der "schrecklichen Verfolgung" der Rohingya zur Rechenschaft gezogen werden müssten. Zuvor hatte die myanmarische Regierung von Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi die Vorwürfe in dem Uno-Bericht zurückgewiesen. Regierungssprecher Zaw Htay verwies darauf, dass Myanmar selbst eine "unabhängige" Kommission eingesetzt habe. Diese soll sich auch mit Vorwürfen befassen, dass von Myanmars Militär grundlegende Menschenrechte verletzt wurden.

Die chinesische Regierung, ein Verbündeter Myanmars, warnte davor, sich in die internen Angelegenheiten des Vielvölkerstaats einzumischen. Der Druck von außen sei bei der Lösung der Rohingya-Krise nicht hilfreich, sagte eine Sprecherin des Außenministeriums in Peking.

Nach Auffassung der Menschenrechtsaktivisten, die für ihren Bericht fast ein Jahr lang mit Hunderten Opfern und Augenzeugen gesprochen haben, ist eine juristische Aufarbeit in Myanmar selbst jedoch nicht zielführend: "Das Militär steht über dem Gesetz", schreiben sie. Die Straffreiheit sei dort tief im System verankert.

Beratungen über Strafmaßnahmen

Vor fast genau einem Jahr war die Situation im Land erneut eskaliert. Muslimische Extremisten griffen mehrere Polizeistationen, das Militär reagierte brutal auf die Angriffe. In dem Bericht ist von Kriegsverbrechen die Rede: Tausendfacher Mord, Geiselnahme, Folter und systematische Vergewaltigung wird etwa darin aufgeführt. Mehr als 700.000 Rohingya flohen vor der Militärgewalt bereits ins Nachbarland in Bangladesch, wo sie im größten Flüchtlingslager der Welt leben.

Auch Nobelpreisträgerin Suu Kyi steht wegen ihres Schweigens zu den Verbrechen international in der Kritik. Sie habe ihre Position als de facto Regierungschefin nicht genutzt, um die Verbrechen zu verhindern oder zu stoppen, heißt es in dem Bericht. Die Zivilbehörden hätten ebenso nicht eingegriffen. Damit haben sie zu den "Gräueltaten" beigetragen, heißt es weiter.

Vertreter der EU-Mitgliedsstaaten wollen noch diese Woche mit den Autoren des Berichts treffen und über Strafmaßnahmen beraten. Facebook sperrte als Reaktion auf den Bericht Dutzende Profile und Gruppen, darunter auch den Account von Min Aung Hlaing. Die Regierung Myanmars sucht nun das Gespräch mit dem Internetkonzern, um die Sperrungen rückgängig zu machen.

Im Video: Ein Jahr nach Beginn der Fluchtbewegung - was wünschen sich Rohingya?