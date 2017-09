Brexit London will offenbar Einwanderung von EU-Bürgern beschränken

Großbritannien plant einem Zeitungsbericht zufolge, die Einwanderung niedrigqualifizierter EU-Arbeitnehmer nach dem Brexit zu beschränken. Zudem solle der Nachzug von Familienmitgliedern eingeschränkt werden, berichtet der "Guardian". Er beruft sich dabei auf Vorschläge des Innenministeriums: Der Zeitung sei ein 82-seitiges Dokumente aus dem Ministerium zugespielt worden.

Diesen Plänen zufolge müssen sich EU-Bürger, die nach dem Brexit nach Großbritannien einwandern wollen, um eine zweijährige Aufenthaltsgenehmigung bewerben. Als hochqualifiziert eingestufte Zuwanderer können sich dagegen um eine drei- bis fünfjährige Genehmigung bewerben. Generell gelte, dass - wann immer möglich - britische Arbeiter bevorzugt eingestellt werden sollten.

Beim Familiennachzug plant das Innenministerium demnach strengere Kriterien: Dieser soll auf Lebenspartner, Kinder unter 18 Jahren und erwachsene Unterhaltsberechtigte beschränkt werden.

Auch für den Grenzübertritt sind laut "Guardian" Änderungen geplant. Künftig soll es auch für EU-Bürger verpflichtend sein, bei der Einreise nach Großbritannien einen Reisepass mit sich zu führen. Bislang reichte der Personalausweis.

The Guardian front page, Wednesday 06.09.17 | Revealed: Tories’ Brexit plan to deter EU migrants from Britain pic.twitter.com/uvm5omtiDZ — The Guardian (@guardian) 5. September 2017

Für die vollständige Umsetzung der Neuregelungen soll es demnach eine Frist von mindestens zwei Jahren nach dem Brexit im März 2019 geben. Führende Minister im Team von Premierministerin Theresa May müssen laut "Guardian" den Entwurf noch billigen. Darin heißt es demnach auch: Einwanderung könne nur dann als wertvoll für das Land als Ganzes betrachtet werden, wenn sie nicht nur den Migranten selbst nutze, sondern auch den schon im Land lebenden Bürgern zu einem besseren Leben verhelfe.

In vielen Bereichen der britischen Wirtschaft gibt es einen hohen Anteil von Migranten, etwa in der Landwirtschaft, der Gastronomie oder im Gesundheitswesen. 2016 lebten etwa 3,6 Millionen EU-Bürger in Großbritannien, davon ein Drittel in London.

Großbritannien und die Europäische Union verhandeln derzeit über die Bedingungen des Brexits. Ziel sind ein Austrittsvertrag und Eckpunkte eines Freihandelsabkommens. Allerdings kamen sie in bisher drei Gesprächsrunden kaum voran.