Nach Trumps Jerusalementscheidung Hamas-Anführer ruft zu neuer Intifada auf

Die Hamas ruft zu einem neuen Aufstand der Palästinenser gegen Israel auf. Die neue Intifada sollte ins Herz des "zionistischen Feindes" getragen werden, sagt Hamas-Anführer Ismail Hanijeh in einer Rede im Gazastreifen.

Im Gazastreifen protestierten bereits am Mittwochabend mehrere Tausend Menschen gegen Trumps Entscheidung. Das berichtete die Nachrichtenagentur AFP. Demnach verbrannten die Demonstranten Flaggen der USA und Israels und sangen Parolen wie "Nieder mit Amerika" oder "Tod für Israel".

Donald Trump hatte Jerusalem am Mittwoch als Hauptstadt Israels anerkannt. "Heute erkennen wir das Offensichtliche an - dass Jerusalem die Hauptstadt Israels ist", sagte er in einer live im Fernsehen übertragenen Rede. Zudem kündigte der US-Präsident an, die Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen. "Dieser Prozess beginnt sofort", sagte Trump.

Israel hatte 1967 während des Sechstagekriegs unter anderem den arabisch geprägten Ostteil der Stadt erobert und später annektiert. Der jüdische Staat beansprucht ganz Jerusalem als seine unteilbare Hauptstadt. Dieser Anspruch wird international nicht anerkannt. Die Palästinenser sehen in Ost-Jerusalem ihre künftige Hauptstadt.

In ganz Jerusalem leben nach Angaben des Zentralen Israelischen Statistik-Büros ungefähr 866.000 Menschen, davon 542.000 Juden und 323.700 christliche und muslimische Araber. In Ost-Jerusalem leben heute schätzungsweise mehr als 200.000 Israelis und rund 300.000 Palästinenser. Im Nahen Osten demonstrierten Tausende Menschen gegen die US-Entscheidung.