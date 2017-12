Nach Treffen mit Macron Obama kritisiert Trumps Klimapolitik

Der frühere US-Präsident Barack Obama hat bei einem Besuch in Paris die Klimapolitik seines Nachfolgers Donald Trump kritisiert - und Männer im Allgemeinen. In einer Rede vor französischen Unternehmern beklagte Obama am Samstag die "vorübergehende Abwesenheit" Washingtons beim Klimaschutz.

Die Äußerung macht Schlagzeilen: Nicht nur, weil sie die Trump'sche Kehrtwende in der Klimapolitik quasi zum vergänglichen Intermezzo erklärt. Sondern auch, weil dermaßen deutliche Kritik eines Ex-Präsidenten an seinem amtierenden Nachfolger selten ist in der US-Politik.

Von den Ex-Präsidenten wird eine staatstragende Rolle erwartet, kein aktives Mitmischen in der Tagepolitik. Zwar haben sich in den letzten Monaten auch andere Ex-Amtsinhaber wie Jimmy Carter, Bill Clinton oder George W. Bush mit deutlicher Kritik an der aktuellen Politik zu Wort gemeldet. Ihre Amtszeiten liegen jedoch mehrere Jahre, in Carters Fall sogar Jahrzehnte zurück. Dass Obama knapp ein Jahr nach seiner Abwahl aktiv kommentierend in die Tagespolitik eingreift, wird aufmerksam beobachtet.

Fox-Moderator würde Obama "verhaften" lassen

So hatte erst gestern Lou Dobbs, Moderator eines Wirtschafts-Magazins auf dem erzkonservativen TV-Sender Fox, sich darüber echauffiert, dass Obama Trumps nächtliche Twitterei kritisiert hatte. Obama hatte angemerkt, Trump brauche einen "Filter". Kurz darauf äußerte sich seine Frau Michelle Obama öffentlich, dass es nie eine gute Idee sei "aus dem Bett zu twittern" - ein eindeutige Spitze gegen Trumps nächtliche Twitter-Exzesse.

Laut Dobbs habe Barack Obama mit seiner öffentlichen Kritik eine "ungeschriebene Regel verletzt", nach der Ex-Präsidenten ihren Nachfolgern "Raum zum Regieren" geben sollten, ohne mit dem Megaphon in die öffentliche Debatte einzugreifen. Fox-typisch wenig subtil regte Dobbs an, Obama sollte dafür "von US-Marshalls verhaftet" werden: "Gibt es kein Gesetz, dass es EX-Präsidenten verbietet, amtierende Präsidenten anzugreifen?"

"Nur ein ungeschriebenes", antwortete darauf Dobbs Talk-Gast, der einflussreiche Verleger Steve Forbes: "Obama hat noch nicht begriffen, dass er keine Rolle mehr spielt."

Barack Obama hat in den letzten Monaten mehrfach gewählte, aber hinreichend deutliche Worte dafür gefunden, was er von Trumps Politik und Verhalten hält: sehr wenig. Trump arbeitet sich seit Übernahme des Amtes vor allem an Dingen ab, die man als Errungenschaften der Obama-Regierung verbucht hatte. Neben der vielen Konservativen verhassten Gesundheitsreform ist das vor allem die Klimapolitik.

Obama macht Klima zu seinem Thema

Trump hat den Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen angekündigt, das zwei Monate vor seiner Wahl zum US-Präsidenten unterzeichnet worden war. Barack Obama hat sich offenbar dazu entschlossen, sich in die Debatte darüber aktiv einzumischen. Bereits am Freitag hatte er bei einer Ansprache in Indien beklagt, dass die USA drohten, beim Kampf gegen die Erderwärmung ins Hintertreffen zu geraten.

In Paris traf sich Obama zunächst mit dem amtierenden Präsidenten Emmanuel Macron sowie dessen Vorgänger François Hollande und der Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo. Während über die Inhalte des Gespräches mit Macron nichts öffentlich wurde, bestätigte Hollande, dass es bei ihrem Treffen vor allem um Fragen der Klima- und Umweltpolitik gegangen sei. Kurz darauf hielt Obama seine Rede vor dem Unternehmer- und PR-Netzwerk "Les Napoléons".

Dabei sprach er sich auch für mehr Frauen in Führungspositionen aus. "Männer scheinen gerade einige Probleme zu haben", sagte Obama mit Blick auf die Welle der Enthüllungen über sexuelle Belästigungen durch Prominente und Politiker in den USA.