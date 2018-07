Nach Treffen mit Putin Jetzt muss Trump daheim die Wogen glätten

US-Präsident Donald Trump ist nach seiner Europareise wieder zurück in der Heimat angekommen, er landete in der Nacht zu Dienstag in der Nähe von Washington. Fast zeitgleich wurde ein Interview ausgestrahlt, das Trump seinem Lieblingssender Fox News gegeben hat. Darin zieht er ein positives Fazit seines Treffens mit Wladimir Putin in Helsinki.

"Es war ein sehr langes Treffen, es war ein gutes Treffen", sagte Trump im Gespräch mit Moderator Sean Hannity. "Wir haben so viele unterschiedliche Dinge diskutiert, darunter Nuklearwaffen, Krieg und Frieden, Wirtschaft, Syrien, Ukraine. Wir haben viele, viele Dinge diskutiert." Am Ende des Treffens seien sie zu "vielen guten Beschlüssen gekommen", sagte Trump. Einzelheiten nannte er kaum (mehr dazu, was genau über die einzelnen Themen besprochen wurde, können Sie hier nachlesen).

Trump hatte sich am Montag in Helsinki mit Putin getroffen, die beiden sprachen mehr als zwei Stunden lang nur von Dolmetschern begleitet. Anschließend kamen die Außenminister Sergej Lawrow und Mike Pompeo sowie zwei weitere Berater auf jeder Seite dazu. Trump und Putin bezeichneten den Gipfel anschließend bei einer gemeinsamen Presskonferenz als Erfolg. Sie unterzeichneten allerdings keine Erklärungen zu einzelnen Politikfeldern. "Natürlich bleiben viele Probleme, und wir konnten nicht alle Blockaden auflösen", sagte Putin. "Ich denke, wir haben einen wichtigen ersten Schritt in diese Richtung gemacht."

Video: "Der Ball liegt jetzt in Ihrem Feld!"

Video AFP

Trump hat fast eine Woche in Europa verbracht und dabei kräftig für Furore gesorgt. Zunächst kritisierte er Bundeskanzlerin Angela Merkel beim Nato-Gipfel in Brüssel, dann brüskierte er die britische Regierungschefin Theresa May in London. Nach dem Gipfel in Helsinki erntete Trump allerdings Kritik sogar aus den Reihen der eigenen Partei. Ihm wird vorgeworfen, er habe sich nicht mit klaren Worten gegen die Einmischung Russlands in die US-Wahlen 2016 verwahrt - und damit Schwäche signalisiert.

Selbst einer der größten Trump-Unterstützer, der Republikaner Newt Gingrich, sprach am Montagabend vom bislang ernsthaftesten Fehler des Präsidenten seit Amtsantritt vor rund anderthalb Jahren. Trump müsse seine Äußerungen über die US-Geheimdienste und Putin umgehend korrigieren, verlangte Gingrich.

President Trump must clarify his statements in Helsinki on our intelligence system and Putin. It is the most serious mistake of his presidency and must be corrected—-immediately. — Newt Gingrich (@newtgingrich) 16. Juli 2018

Andere Politiker beschrieben Trumps Auftreten mit Worten wie "beschämend", "schändlich", "verräterisch", "gefährlich" oder "schwach". Der Mehrheitsführer von Trumps Republikanern im US-Senat, Mitch McConnell, sagte: "Russland ist nicht unser Freund." Das Weiße Haus teilte nach der massiven Kritik mit, Trump wolle sich am Dienstag mit Kongressmitgliedern zum Gespräch treffen. Einzelheiten sind bisher nicht bekannt.

Trump hatte es bei der Pressekonferenz mit Putin in Helsinki auf eine Reporterfrage hin unterlassen, die mutmaßlichen russischen Cyberattacken auf die US-Demokraten zu verurteilen. Zwar betonte er auch bei diesem Auftritt sein "großes Vertrauen in meine Geheimdienst-Leute", doch sei Putin in seinem Dementi einer Wahlkampfeinmischung "extrem stark und kraftvoll" gewesen.

Die US-Justiz hatte erst am Freitag zwölf Mitarbeiter des russischen Militärgeheimdienstes GRU angeklagt, für Hackerangriffe auf Computer der oppositionellen Demokraten vor der Wahl 2016 verantwortlich zu sein. Das Justizministerium teilte am Montag mit, gegen eine weitere Russin sei Anklage erhoben worden. Sie soll in den USA für die Regierung in Moskau gearbeitet haben, ohne dies anzuzeigen. Die 29-Jährige sei am Sonntag in Washington festgenommen worden. Nach US-Gesetz müssen sich ausländische Lobbyisten oder Diplomaten vor Beginn ihrer Tätigkeit in den USA beim Justizministerium melden.

In seinem Interview mit Fox News sprach Trump im Zusammenhang mit den Russlandermittlungen nun einmal mehr von einer "Hexenjagd" und von einer "wahren Schande". Die Untersuchungen von US-Sonderermittler Robert Mueller würden einen Keil zwischen die USA und Russland treiben, sagte Trump. "Es ist sehr traurig, was deswegen in unserem Land passiert."

Auch Putin hatte nach dem Gipfel dem Sender Fox News ein Interview gegeben. Auch dabei wies er eine Einmischung in die US-Wahlen zurück. "Russland als Staat hat sich nie in die internen Angelegenheiten der Vereinigten Staaten eingemischt", sagte Putin im Gespräch mit Moderator Chris Wallace. Die Ermittlungen von Mueller interessierten ihn nicht, sie seien ein "innenpolitisches Spiel der USA".

Videoanalyse: Wem nutzt das Treffen in Helsinki mehr?

Video SPIEGEL ONLINE

Trotz Trumps Beschwichtigungen hielten die US-Geheimdienste auch nach dem Gipfel mit Putin an ihren eindringlichen Warnungen vor Russland fest. "Wir sind in unseren Einschätzungen der russischen Einmischung bei der Wahl 2016 und den anhaltenden tiefgreifenden Bemühungen zur Aushöhlung unserer Demokratie deutlich gewesen", sagte US-Geheimdienstkoordinator Dan Coats am Montag. "Wir werden weiterhin ungeschminkte und objektive Informationen zur Unterstützung unserer nationalen Sicherheit liefern."

Russland soll sich den Vorwürfen zufolge mit Hackerangriffen in den Präsidentschaftswahlkampf 2016 eingemischt haben, um Trump zu helfen und seiner demokratischen Konkurrentin Hillary Clinton zu schaden. Geheimdienste in Washington haben Belege für Hackerattacken auf Computer der Demokraten gesammelt. Sonderermittler Mueller hat russische Internet-Trolle wegen der Einflussnahme über soziale Netzwerke angeklagt. Und er geht den verdächtig engen Kontakten zwischen Moskauer Vertretern und Trumps Team nach.