Nach Twitter-Attacke vom US-Präsident Melania Trump lobt LeBron James

Es ist nicht das erste Mal, dass Melania Trump sich gegen ihren Ehemann wendet. Bei einer gemeinsamen Reise in der Präsidentenmaschine Air Force One hatte sie CNN geschaut, den von ihrem Ehemann so verachteten Nachrichtensender. Ein Affront für Präsident Trump, der CNN als "Fake News"-Lieferanten brandmarkt und darauf besteht, dass in der Air Force One immer der ihm gewogene Sender Fox läuft.

Nun bezieht die First Lady ein weiteres Mal relativ direkt Stellung gegen ihren Gatten. Über ihre Pressesprecherin ließ sie verlauten, dass sie die Arbeit des zuvor von Donald Trump geschmähten LeBron James schätze. "Es sieht so aus, als ob LeBron James daran arbeitet, im Namen unserer nächsten Generation Gutes zu tun", sagte Stephanie Grisham, Pressesprecherin von Melania Trump, in einer Mitteilung. In seiner Heimatstadt Akron im US-Bundesstaat Ohio hatte James erst kürzlich eine Schule für benachteiligte Kinder eröffnet.

Donald Trump hatte sich Freitag abfällig über James geäußert, da dieser die Politik des US-Präsidenten in einem Fernsehinterview kritisiert hatte. Nachdem ein am Montag aufgenommenes Interview des Senders CNN Ende der Woche ausgestrahlt worden war, twitterte Trump, der Moderator habe James "klug aussehen lassen, was nicht leicht ist".

Lebron James was just interviewed by the dumbest man on television, Don Lemon. He made Lebron look smart, which isn’t easy to do. I like Mike! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4. August 2018

Trump betonte zudem, dass er "Mike" möge, damit meinte er den Basketballstar Michael Jordan. Dies könnte als Anspielung auf die Debatte gedeutet werden, ob James oder Jordan als bester Basketballer in der Geschichte der NBA gilt. Den CNN-Moderator Don Lemon bezeichnete Trump als den dümmsten Mann im Fernsehen.

Doch nicht nur Melania Trump wendet sich in dem Streit von Donald Trump ab - auch der vom US-Präsident bewunderte Michael Jordan bezieht gegen diesen Stellung: Der frühere Starspieler der Chicago Bulls und aktuelle Teambesitzer der Charlotte Hornets aus der US-Profi-Liga ließ jetzt durch seinen Pressesprecher verlauten, dass er auf Seiten von LeBron James stehe. "Ich unterstütze L.J.", erklärte Jordan. "Er betreibt großartige Arbeit in seiner Gemeinde".