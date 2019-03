+++ Der Morgen live +++ Achim Wambach droht Amazon-Chef Jeff Bezos

Mit der aggressiven Ausdehnung seiner Marktmacht macht das Internet-Kaufhaus Amazon sich nicht nur Freunde. Dazu gehören nicht nur Kapitalismuskritiker, die den Reichtum von Jeff Bezos mit Argwohn betrachten. Auch gestandene Wirtschaftsexperten betrachten die zunehmende Machtkonzentration skeptisch. Zu ihnen gehört Achim Wambach, Präsident des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung und Berater der Bundesregierung in Sachen Monopole. Wambach schlägt nun vor, Amazon die Koppelung bestimmter Geschäfte zu verbieten. "Man könnte bei Amazon in Richtung einer Entbündelung auf Produktebene denken", sagte Wambach gestern der "Welt am Sonntag". Vorbild könnte demnach ein Verfahren der EU-Kommission gegen Google im letzten Jahr sein. Die EU-Wettbewerbsbehörde hatte dem Suchmaschinenbetreiber die Praxis untersagt, dass Hersteller von Android-Smartphones, die Google-Dienste einbinden wollen, gleichzeitig ein Paket von Apps des Internetkonzerns auf die Geräte bringen müssen. Dies stelle einen Missbrauch von Marktmacht dar, argumentierte Brüssel. "Auch Amazon Prime verknüpft verschiedene Leistungen", zog Wambach eine Parallele. So könnten nur Prime-Kunden bestimmte Filme oder attraktive Serien anschauen. (Foto: dpa) 3/25/19 5:03 AM 3/25/19 5:02 AM Ein Frühlingswochenende mit einem krönenden Abschluss: Die Nationalmannschaft von Jogi Löw beendet ihre Reise in die Niederlande mit einen Sieg. Ein bisschen Glück war im Spiel, aber das soll den Erfolg nicht schmälern, denn man könnte durchaus sagen: Es war das Glück, das sich der Tüchtige verdient hat. Guten Morgen verehrte Leserinnen und Leser. Ich begrüße Sie zum "Morgen" auf SPIEGEL ONLINE. Zum Fußball gleich noch ein paar Informationen. Doch es gab noch andere Nachrichten aus aller Welt. Show more Tickaroo Liveblog Software