+++ Der Morgen live +++ Zahl der Krankentage wegen psychischer Probleme seit 2007 verdoppelt

Von 48 Millionen auf 107 Millionen in nur zehn Jahren: Die Zahl der Krankentage wegen psychischer Probleme hat sich einem Bericht zufolge zwischen 2007 und 2017 mehr als verdoppelt . Männer kamen auf eine deutlich höhere Zahl an psychisch bedingten Krankheitstagen als Frauen, schreiben die Zeitungen der Funke Mediengruppe unter Berufung auf eine Antwort des Arbeitsministeriums auf eine Linken-Anfrage. Ältere Beschäftigte meldeten sich häufiger aus psychischen Gründen krank als jüngere. Die meisten Krankentage gab es 2017 bei Männern zwischen 60 und 65 Jahren (434 Ausfalltage auf 100 Versicherte), die wenigsten bei Frauen zwischen 15 und 20 Jahren (21 Ausfalltage auf 100 Versicherte). Zudem stieg die Zahl der Renteneintritte wegen verminderter Erwerbsfähigkeit aufgrund psychischer Störungen von rund 53.900 auf mehr als 71.300. Die arbeitspolitische Sprecherin der Linksfraktion, Jutta Krellmann , kritisierte, viele Arbeitgeber würden "auf Verschleiß" fahren. "Beschäftigte werden über ihre Belastungsgrenze getrieben", sagte Krellmann und forderte eine staatliche Anti-Stress-Verordnung sowie flächendeckende Arbeitsschutzkontrollen. Die wirtschaftlichen Ausfallkosten durch psychisch bedingte Krankentage haben sich demnach im selben Zeitraum von 12,4 Milliarden Euro auf 33,9 Milliarden Euro nahezu verdreifacht. Die Zahlen basieren auf Sozialversicherungsdaten und Berechnungen der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin.