+++ Der Morgen live +++ Bayerns Innenminister fordert Überwachung von radikalisierten Kindern

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat sich dafür ausgesprochen, dass der Verfassungsschutz auch radikalisierte Kinder überwachen können soll. "Es kann nicht angehen, dass die Verfassungsschutzbehörden gezwungen sind, wegzusehen, wenn sie Hinweise erhalten, dass ein Minderjähriger für terroristische oder extremistische Zwecke missbraucht wird", sagte Herrmann den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Er rate "vor allem der SPD, die ideologischen Scheuklappen abzulegen", sagte Herrmann. Zuvor hatten die Zeitungen berichtet, dass Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) einen entsprechenden Gesetzentwurf von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) nicht mittragen will. Dieser sieht vor, dem Verfassungsschutz künftig auch die Speicherung von Informationen über Kinder unter 14 Jahren zu gestatten. Herrmann erinnerte an einen zwölfjährigen Deutschiraker, der 2016 im Auftrag der Terrormiliz IS versucht haben soll, einen Anschlag auf den Ludwigshafener Weihnachtsmarkt zu verüben. In Bayern war die Altersgrenze für die Speicherung von Daten über Minderjährige bereits 2016 aufgehoben worden. Dies bedeute keineswegs, dass Kinder massenhaft überwacht und stigmatisiert würden, sagte Herrmann und sprach von bislang nur einem Fall. Erster Akt: Brexit-Deal gegen Rücktritt. Theresa May hat angeboten, ihren Job früher als geplant abzugeben, wenn das Unterhaus doch noch für das Vertragswerk stimmt, das sie mit Brüssel ausgehandelt hat. Ob ihr Plan für einen geregelten EU-Austritt aufgehen kann, lesen Sie hier.