+++ Der Morgen live +++ USA liefern Nuklear-Technologie nach Saudi-Arabien

3/29/19 5:23 AM Es gibt nicht wenige, die halten Saudi-Arabien für einen Kriegstreiber. Die deutsche Regierung hat deswegen gestern sogar das Moratorium für Waffenlieferungen verlängert. Die U S-Regierung hält den Verbündeten im Nahen Osten trotzdem für einen so sicheren Kantonisten, dass sie sogar die Ausfuhr von Technologie zum Bau von Atomreaktoren genehmigt hat. Damit ließe sich in einem zweiten Schritt auch Plutonium herstellen - der Grundstoff zum Bau einer Atombombe. Nach Angaben von Energieminister Rick Perry wurden in jüngster Vergangenheit sieben Lieferungen durchgewinkt. Die Demokraten im Repräsentantenhaus halten das für glatten Rechtsbruch. Die Gesetze ermöglichen es den Unternehmen, bereits vor dem Abschluss eines Vertrags zum Bau eines Kernkraftwerks Vorarbeiten durchzuführen. Sie erlauben jedoch keine Weitergabe von Kernmaterial, Ausrüstung oder Komponenten - das sei mit den Lieferungen aber geschehen, so die Demokraten. Die Genehmigungen wurden zuerst von "The Daily Beast" gemeldet, bevor Perry sie in öffentlichen Zeugenaussagen bestätigte. (Foto: J.David Ake/dpa) 3/29/19 5:11 AM 3/29/19 5:08 AM 3/29/19 5:06 AM Guten Morgen verehrte Leserinnen und Leser. Ich begrüße Sie zum "Morgen" auf SPIEGEL ONLINE . Uns steht ein verkürztes Wochenende bevor, denn durch die Zeitumstellung geht uns eine Stunden verloren. Für den einen oder anderen bedeutet das ein mühsame Woche, wie bei einem Jetlag. Aber es macht auch Hoffnung: Das nämlich bald der Frühling kommt. Ein wenig wärmer wird’s ja schon. . . Aber kommen wir erst einmal zu den Nachrichten aus aller Welt. Show more Tickaroo Liveblog Software