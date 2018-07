Putin-treue Rocker "Nachtwölfe" expandieren nach Westen

Die umstrittene Rockergruppe "Nachtwölfe" weitet ihr Einflussgebiet außerhalb Russlands aus. So deutet die slowakische Regierung die Eröffnung einer neuen Zentrale in der Nähe der Hauptstadt Bratislava. Es sei "beunruhigend", dass die Putin-treue Rockergruppe nun auch in der Slowakei stationiert sei, heißt es aus dem slowakischen Außenministerium, wie die BBC berichtet.

Auf dem Gelände einer ehemaligen Schweinefarm nahe der Gemeinde Dolna Kurpa entsteht laut Russischer Botschaft die "Europäische Zentrale" der "Nachtwölfe". Zum jetzigen Zeitpunkt sollen sich dort alte Militärfahrzeuge befinden. In Zukunft will die Rockergruppe jedoch ein Museum zum Gedenken an sowjetische Motorradeinheiten aufbauen, die während des Zweiten Weltkriegs kämpften.

Die Biker positionieren sich als eine Art Leibgarde des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Ihr Anführer Alexander Saldostanow verehrt Stalin als Helden, auch die Annexion der Krim feiert er. In den USA steht die 5000 Mann starke Gruppe auf der Sanktionsliste und wird beschuldigt, den prorussischen Rebellen in der Ukrainemilitärische Hilfe geleistet zu haben.

Regierung will Aktivitäten überwachen lassen

Der slowakische Präsident Andrej Kiska zeigte sich über die Eröffnung der Zentrale beunruhigt. Die "Nachtwölfe" seien "das Werkzeug einer Regierung, die in die Okkupation eines Nachbarlandes involviert" ist, sagte er dem slowakischen Internetportal "Acuality". Damit bezieht sich Kiska auf die Annexion der Krim im Jahr 2014.

Er bezeichnete die Rocker als "ernstzunehmendes Sicherheitsrisiko". Aus diesem Grund werde man die Aktivitäten der russischen Rocker sorgfältig überwachen, heißt es aus dem Außenministerium.

Politisch hat die slowakische Regierung jedoch wenig Handlungsspielraum, Druck über die russische Botschaft in Bratislava auszuüben. Die "Nachtwölfe" stellen keine offizielle Regierungsorganisation dar, auch wenn Präsident Putin und die russische Regierung mit den Rockern sympathisieren.