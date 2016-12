Nahostkonflikt Netanyahu lehnt Pariser Friedensgespräche ab

Zwei Jahre nach dem Scheitern der letzten Nahost-Friedensgespräche sind die Fronten verhärtet. Auch ein Treffen mit dem französischen Außenminister Jean-Marc Ayrault in Jerusalem konnte daran nichts ändern: Der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu hat die französische Friedensinitiative abgelehnt.

"Der einzige Weg zu einem echten Frieden zwischen uns und den Palästinensern sind direkte Verhandlungen, ohne Vorbedingungen", sagte Natanyahu nach dem Treffen. Andere Versuche würden den Friedensbemühungen nur schaden "und den Palästinensern einen Vorwand liefern, um eine Auseinandersetzung mit den Wurzeln des Konflikts zu meiden".

Die Palästinenser vermieden direkte Verhandlungen, weil sie Israel nicht als jüdischen Staat anerkennen wollten, sagte Netanyahu. Er bezweifelt zudem die Unparteilichkeit Frankreichs im Nahostkonflikt. Paris hatte im April eine Entscheidung der Kulturorganisation der Vereinten Nationen (Unesco) zum Tempelberg in Jerusalem unterstützt. Das nannte Netanyahu eine "skandalöse Entscheidung".

Ayrault habe ihm versichert, es habe sich um ein "Missverständnis" gehandelt und er werde sich persönlich dafür einsetzen, dass es sich nicht wiederholen werde. Der französische Politiker besuchte am Sonntag auch den Palästinenserpräsidenten Mahmud Abbas in Ramallah. Die Palästinenser hatten den Pariser Vorstoß bereits begrüßt.

"Es ist die israelische Seite, die alle Möglichkeiten zum Frieden ausschlägt", hatte Abbas in einem Interview mit SPIEGEL ONLINE betont. Er habe keinerlei Vorbedingungen für neue Friedensgespräche. "Wir wollen lediglich einen temporären Baustopp in den Siedlungen für die Zeit der Gespräche." Er bitte Netanyahu an den Verhandlungstisch.

Die Franzosen wollen am 30. Mai Vertreter von rund 20 Ländern zu einem Treffen ohne die Konfliktparteien empfangen, um darüber zu diskutieren, wie Israelis und Palästinenser wieder an einen Tisch zu bekommen sind. Paris will dabei neben den USA, Russland, der EU und den Vereinten Nationen auch arabische Staaten einbinden.

Die eigentliche Friedenskonferenz mit Vertretern Israels und der Palästinenser ist für die zweite Jahreshälfte geplant. Beide Seiten betonen, sie seien an neuen Verhandlungen interessiert, werfen aber der jeweils anderen Seite vor, solche Versuche zu blockieren.