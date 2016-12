Nahost Zwei Tote bei Unruhen im Westjordanland

Nach den tödlichen Messerattacken auf Juden in Jerusalem dauern die Ausschreitungen im Westjordanland an. Bei Zusammenstößen mit der israelischen Armee wurden zwei junge Palästinenser getötet. Ein zwölfjähriger Teenager sei an einer Schussverletzung in der Brust gestorben, teilte ein Krankenhaus bei Bethlehem mit. Ein 18-jähriger Palästinenser erlag in der Nacht zu Montag ebenfalls einer Schussverletzung.

Nach Angaben der palästinensische Rettungsorganisation Roter Halbmond wurden insgesamt mehr als 450 Palästinenser verletzt. Viele hätten bei den Unruhen am Sonntag Schussverletzungen erlitten, darunter auch drei Sanitäter der Organisation. Laut israelischer Armee wurden auch zwei Soldaten verletzt.

An mehreren Orten bewarfen Palästinenser am Montag israelische Soldaten mit Steinen und Brandflaschen. Der neue Gewaltausbruch gilt als möglicher Beginn eines neuen Palästinenseraufstands.

Am Wochenende waren in der Altstadt Jerusalems binnen weniger Stunden mehrere Menschen getötet worden. In der Nacht zum Sonntag stach ein Palästinenser einen 15-jährigen Israeli nieder und wurde dann von Polizisten erschossen. Kurz zuvor hatte ein anderer Palästinenser auf mehrere Mitglieder einer jüdischen Familie eingestochen und dabei zwei Männer getötet. Er wurde ebenfalls von Polizisten erschossen. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hatte daraufhin harte Gegenmaßnahmen angekündigt.

Auslöser der Unruhen ist ein Streit um den Tempelberg in Jerusalem. Die Palästinenser werfen Israel vor, es wolle mehr Kontrolle über die Stätte gewinnen, die Muslimen und Juden heilig ist, und die Nutzungsrechte von Muslimen beschneiden. Israel bestreitet dies. Am Sonntag verbot Israel Palästinensern aus dem Westjordanland für zwei Tage den Zutritt zur Jerusalemer Altstadt und damit auch zum Tempelberg.

Uno-Generalsekretär Ban Ki Moon teilte mit, er sei sehr besorgt, dass die Vorfälle Vorzeichen eines "gefährlichen Abgleitens hin zur Eskalation" seien. Er rief alle Beteiligten dazu auf, Gewalt zu verurteilen und Ruhe zu bewahren, um eine weitere Eskalation zu verhindern.