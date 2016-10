In einer Stadt im Süden Israels ist eine Rakete aus dem Gazastreifen eingeschlagen. Die Rakete habe eine Straße in Sderot getroffen, teilte die israelische Armee am Mittwoch mit.

Die israelische Luftwaffe griff daraufhin zwei Hamas-Stützpunkte im südlichen und im zentralen Gazastreifen an, wie palästinensische Sicherheitsvertreter sagten. Zuvor habe ein Panzer Ziele im nördlichen Gazastreifen beschossen. Die israelische Armee bestätigte die Angriffe zunächst nicht.

Nach Angaben der Polizei gab es keine Verletzten in Sderot. Bilder vom mutmaßlichen Einschlagsort zeigten israelische Forensiker, die ein beschädigtes Auto untersuchten. Auch im Gazastreifen wurde laut den palästinensischen Sicherheitsvertretern niemand verletzt.

Anhaltender Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen durch die radikale Hamas war der Auslöser für den jüngsten Gazakrieg 2014. Er endete mit einem Friedensschluss, seitdem versucht die radikal-islamische Hamas, Angriffe auf Israel zu unterbinden. Allerdings schießen vereinzelte Islamistenzellen immer wieder einzelne Flugkörper über die Grenze.

Militante Palästinenser hatten zuletzt im August eine Rakete auf Sderot abgeschossen. Damals griffen Israels Luftwaffe und Panzer Ziele der Hamas im nördlichen Gazastreifen an. Die radikale Palästinenserorganisation herrscht seit 2007 in dem Küstenstreifen. Sie wird von der Europäischen Union als Terrororganisation eingestuft.