Pelosi fordert Trump soll wegen Shutdown Rede zur Lage der Nation verschieben

Eigentlich will Donald Trump seine Rede zur Lage der Nation am 29. Januar halten. Doch Oppositionsführerin Nancy Pelosi setzt den US-Präsidenten unter Druck: In den vergangenen Jahrzehnten sei nie eine solche Ansprache während einer Haushaltssperre für die US-Regierung gehalten worden.

Trump solle seine "State of the Union"-Rede vor dem Kongress verschieben, fordert Pelosi, wenn die stillgelegten Behörden nicht in dieser Woche wieder öffnen. Trump könne seine Ansprache auch schriftlich beim Parlament einreichen, provozierte die Anführerin der Demokraten den Präsidenten.

Der derzeitige Shutdown hält seit inzwischen mehr als dreieinhalb Wochen an und ist damit der längste der US-Geschichte. Verursacht wurde sie durch den Streit zwischen Trump und den Demokraten über vom Präsidenten verlangte 5,7 Milliarden Dollar (fünf Milliarden Euro) für eine Mauer an der Grenze zu Mexiko. Der Streit verhindert die Verabschiedung eines neuen Haushaltsgesetzes.

In ihrem Brief an Trump nannte Pelosi "Sicherheitsbesorgnisse" als Grund dafür, warum der Präsident die Rede vor Repräsentantenhaus und Senat verschieben solle. Dabei bezog sie sich auf durch die Etatsperre ausgebliebene Finanzmittel für den Sicherheitsdienst Secret Service und das Heimatschutzministerium. Der Secret Service ist für den Schutz des Präsidenten sowie die Absicherung seiner Rede zur Lage der Nation verantwortlich.

Die alljährliche "State of the Union"-Rede des Präsidenten hat eine lange Tradition, die bis in die Anfänge der Vereinigten Staaten am Ende des 18. Jahrhunderts zurückreicht.

Die Demokraten verfügen seit Jahresbeginn über die Mehrheit im Repräsentantenhaus und damit über erheblich gewachsene Macht. Von der Haushaltsblockade sind etwa 25 Prozent der Bundesbehörden und etwa 800.000 Bundesbedienstete betroffen.