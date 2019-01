Streit über Rede zur Lage der Nation Pelosi sperrt Trump aus dem Repräsentantenhaus aus

Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi hat angekündigt, Donald Trumps jährliche Rede zur Lage der Nation vor dem Repräsentenhaus nicht zuzulassen, solange Trump den Regierungs-Shutdown nicht beende.

In einem Brief an Trump schrieb Pelosi, sie werde Trumps "State of the Union"-Ansprache nicht erlauben, bis die Regierung wieder arbeite. Trump sollte seine Rede eigentlich am 29. Januar vor dem Repräsentantenhaus halten, braucht dafür aber die formelle Einladung der Hausherrin. Trump hatte zuvor angekündigt, es sei "sehr traurig", wenn er die Ansprache verschieben müsste.

Pelosi hatte ihm bereits Mitte Januar vorgeschlagen, wegen des teilweisen Regierungsstillstandes die Rede zu verschieben oder sie nur schriftlich zu veröffentlichen. In ihrem damaligen Brief an Trump nannte Pelosi "Sicherheitsbesorgnisse" als Grund dafür, warum der Präsident die Rede vor Repräsentantenhaus und Senat verschieben solle. Dabei bezog sie sich auf durch die Etatsperre ausgebliebene Finanzmittel für den Sicherheitsdienst Secret Service und das Heimatschutzministerium. Der Secret Service ist für den Schutz des Präsidenten sowie die Absicherung seiner Rede zur Lage der Nation verantwortlich.

Trumps Seitenhiebe

Unmittelbar darauf hatte Präsident Trump eine Auslandsreise von Nancy Pelosi gestrichen. "Aufgrund des Shutdowns muss ich Ihnen leider mitteilen, dass Ihre Reise nach Brüssel, Ägypten und Afghanistan verschoben wurde", schrieb Trump. Die Demokratin wollte sich unter anderem in Brüssel mit der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini treffen. In Afghanistan wollte sie US-Truppen besuchen und Sicherheits- und Geheimdienstunterlagen erhalten.

Trump konnte sich in seinem Brief einen Seitenhieb auf die Demokratin nicht verkneifen, indem er ihr unterstellte, sie reise eh nur aus PR-Zwecken. "Angesichts der Tatsache, dass 800.000 großartige amerikanische Arbeiter kein Gehalt bekommen, stimmen Sie sicherlich zu, dass die Verschiebung dieser PR-Veranstaltung absolut angemessen ist", schrieb er in Bezug auf die Reise.

Seit rund vier Wochen stehen in den USA Teile des Regierungsapparates still, weil es wegen des Streits um die von Trump geforderte Mauer an der Grenze zu Mexiko nicht rechtzeitig zur Verabschiedung eines Haushaltsgesetzes kam. Trump weigert sich, ein Gesetz zu unterschreiben, das kein Geld für die Mauer enthält. Die Demokraten, auf deren Stimmen er im Kongress angewiesen ist, lehnen das aber ab.

Die alljährliche "State of the Union"-Rede des Präsidenten hat eine lange Tradition, die bis in die Anfänge der Vereinigten Staaten am Ende des 18. Jahrhunderts zurückreicht - und sie ist heute eine große und pompöse Show, inklusive Liveübertragung im Fernsehen, wie es Trump liebt. "Es ist eine Schande", war seine erste Reaktion auf die Ansage der Parlamentschefin. Er wolle die Rede zur Lage der Nation nun an einem anderen Ort halten. Vor der Kamera im Oval Office oder bei einer Kundgebung vor seinen Anhängern? Das Weiße Haus sucht noch nach der passenden Kulisse. Trump sagte lediglich: "Wir werden noch verkünden, wie wir es machen."