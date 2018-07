Trump beim Nato-Gipfel Geschwafel eines Handlungsreisenden

Nein, die Nato ist nicht tot. Und Donald Trump wird sie nicht beerdigen. Dafür sorgen die wahren Verbündeten der Europäer in Washington: die Mitglieder des US-Senats. Mit 97 zu 2 Stimmen haben sie ihrem Präsidenten pünktlich zu Beginn seiner Visite in Europa in einer Resolution einen klaren Auftrag mitgegeben: Hände weg von der Nato!

Da auch der US-Präsident nicht allmächtig ist, wird sich Donald Trump tunlichst daran halten. Sein rüpelhaftes Auftreten in Brüssel, seine Attacken gegen Deutschlands Gasgeschäfte mit Russland sind eine Show für die Abendnachrichten in der Heimat. Er will seinen Unterstützern einmal mehr demonstrieren, dass er der starke Mann ist, der anderen Ansagen macht, der immer im Mittelpunkt steht.

Mehr als das Geschwafel eines Handlungsreisenden ist das aber nicht. Trump ist kein Außenpolitiker, kein Diplomat, sondern im Hauptberuf Populist und im Nebenberuf Geschäftsmann. Er braucht Sündenböcke für alles, was in Amerika schiefläuft. Zugleich will Trump den störrischen Deutschen und den anderen Europäern amerikanische Waffen verkaufen, deshalb die Forderung nach höheren Verteidigungsausgaben. Und die deutsch-russische Gas-Pipeline missfällt ihm vor allem, weil er den Europäern gerne amerikanisches Fracking-Gas andrehen würde.

Beim Gipfel in Brüssel zeigt sich ansonsten: Im Grundsatz bleibt der Kern der Nato, das Beistandsversprechen, auch unter Trump unberührt. Die USA halten am westlichen Bündnis fest. Und sie stehen weiter zur Eindämmung des russischen Einflusses in Europa.

Der Senat legt Trump an die kurze Leine

Auch wenn Trump selbst die Nato vielleicht am liebsten verlassen würde, weil sie ihm nur teuer und obsolet erscheint, bleibt ihm keine andere Wahl. Der Senat, in dem viele Kenner der Materie sitzen, die von seiner bisherigen "Performance" in der Außenpolitik alles andere als überzeugt sind, hat ihn mit seiner klaren Pro-Nato-Resolution an die kurze Leine gelegt. Hält er sich nicht daran, können ihm die Abgeordneten das Leben sehr schwermachen.

Iran, Nahost, Russland-Sanktionen, Nordkorea - die 100 Senatoren haben in der Außenpolitik praktisch überall entscheidende Mitsprachrechte, von denen sie auch Gebrauch machen. Die Abgeordneten, Republikaner wie Demokraten, sind die wahren Garanten der transatlantischen Allianz. Sie sitzen in Brüssel nicht mit am Tisch, aber sie führen die Regie.

Natürlich gibt es auch unter den Senatoren Kritik an Europa und Deutschland, zum Beispiel sehen viele wie Trump das Gasprojekt Nord Stream 2 skeptisch. Auch kritisieren sie die deutschen Verteidigungsausgaben als zu gering. Aber sie würden deshalb nie die Grundsätze des Bündnisses infrage stellen. In dieser Frage herrscht in Washington zwischen den politischen Lagern eine seltene, ja, überwältigende Eintracht, gegen die Trump nicht ankommt.

Die Atmosphäre wird vergiftet

In Europa wird all dies gerne übersehen, wenn jetzt wieder mit düsteren Worten das Ende der Allianz beschworen wird. Die Nato wird Trump überleben, und das gilt auch für die deutsch-amerikanische Partnerschaft.

Gleichwohl bedeutet das natürlich nicht, dass Trumps Auftreten in Brüssel, seine Attacken gegen wichtige Verbündete wie Deutschland ohne Folgen bleiben. Deutschland wird sich weiter mit der Kritik der Amerikaner an den eigenen Rüstungsausgaben und an der Energiepolitik auseinandersetzen müssen. Und Trumps aggressives Auftreten schwächt das Bündnis, er vergiftet die Atmosphäre zwischen Partnern. Er macht die Suche nach gemeinsamen Lösungen für Probleme nicht leichter. Das freut alle Gegner, Russland zum Beispiel.

Es bleibt deshalb wichtig, dass die Europäer Trump immer wieder beharrlich zur Ordnung rufen und gegen seine spalterische Politik Widerstand leisten. Die Europäer werden den Präsidenten und seine Wähler kaum beeindrucken, aber sie stärken ihr Bündnis mit jenen Kräften in Amerika, die Trump und seine Außenpolitik genauso kritisch sehen wie sie. Gemeinsam müssen sie den Schaden, den Trump anrichtet, möglichst begrenzen. Die Europäer, auch die Deutschen, haben dort mehr Freunde, als es im Trump-Zeitalter manchmal den Anschein hat.