Streit um Mittelstreckenraketen Nato fordert Aufklärung von Putin

Die Nato schaltet sich in den Konflikt zwischen den USA und Russland um einen möglichen Bruch des INF-Atomabkommens ein. Nach SPIEGEL-Informationen haben sich die Mitglieder des Militärbündnisses am Mittwoch auf die gemeinsame Forderung geeinigt, Russland müsse die Verdachtsmomente schnell, eigenständig und nachvollziehbar ausräumen.

Die entsprechende Erklärung des "Nato Atlantic Councils", also dem Kreis der Nato-Botschafter, soll am Freitagvormittag veröffentlicht werden. Der Text enthält nach SPIEGEL-Informationen keine Verurteilung Russlands. Gleichsam aber wird die Sorge der Nato betont, dass der wichtige INF-Vertrag gefährdet sei. Russland müsse nun schnell handeln um wieder Vertrauen herzustellen.

Eine Sprecherin der Nato lehnte jegliche Fragen zu der heiklen Einigung unter den Mitgliedern ab. Stattdessen verwies sie darauf, dass die Beratungen innerhalb der Nato vertraulich seien.

Neue Eskalationsstufe

Die Einmischung des westlichen Bündnisses in den Raketenstreit zwischen Washington und Moskau markiert eine neue Eskalationsstufe. So ist die Nato selbst kein INF-Vertragspartner. Das Abkommen war 1988 zwischen den damaligen Großmächten des Kalten Kriegs geschlossen worden. Mit der Erklärung wird die Allianz nun aber endgültig ein Akteur in dem Konflikt.

Der INF-Vertrag verbietet den USA und Russland die Stationierung von landgestützten Mittelstreckenwaffen mit einer Reichweite von 500 bis 5500 Kilometer Reichweite, die nuklear bestückt werden können. Die Idee des Banns war einfach: Im Krisenfall sollte ein nukleares Inferno in Europa verhindert werden.

Die USA werfen Russland allerdings seit einigen Jahren vor, den Vertrag zu brechen. Anfang des Jahres schlugen die US-Geheimdienste erneut Alarm: Gleich zwei Bataillone soll Moskau mit der neuen Mittelstreckenrakete SSC-8 ausgerüstet haben. Diese Systeme wollen die US-Geheimdienste auf einem Testgelände bei Wolgograd aber auch anderswo im Land ausgemacht haben.

Geht es nach den USA, sind die Beweise stichhaltig: Neben Satellitenaufnahmen wollen die Dienste über Hinweise auf die Firmen verfügen, die an der Entwicklung der neuen Rakete beteiligt waren. Wie so oft aber bekamen die Alliierten das Geheimdienst-Material der USA nur teilweise zu sehen, folglich blieben in manchen Staaten Zweifel.

Doch bei einer streng geheimen Sitzung der "Nuclear Planning Group" der Nato im vergangenen November präsentierte US-Verteidigungsminister James Mattis neue Belege und drängte die Verbündeten zu einer gemeinsamen und deutlichen Linie gegenüber Russland.

Horror-Szenario für Europa

Die Nato-Erklärung ist ein erstes Zeichen für ein Umdenken in der Allianz und ein Erfolg für die USA. Ein Grund ist, dass die US-Regierung den Nato-Mitgliedern eine Art Ultimatum gestellt hatte: Entweder finde man eine gemeinsame Linie, so Minister Mattis, oder Washington agiere im Alleingang.

Für die Europäer wäre das ein Horror-Szenario. So gibt es in Washington reichlich Hardliner, die lieber heute als morgen mit der Entwicklung von neuen Marschflugkörpern beginnen würden und als Reaktion auf Russlands Sticheleien bereits eine Stationierung in Europa fordern. Spätestens dann wäre eine neue Aufrüstungsspirale unumkehrbar.

Um Moskau zum Nachgeben zu zwingen, bereiten die USA nun neue Sanktionen gegen Russland vor. Vergangene Woche, ausgerechnet zum 30-jährigen Jubiläum des Jahrhundertvertrags, hieß es aus dem Handelsministerium, man stelle schon eine Liste mit russischen Firmen zusammen, die an der Entwicklung der SSC-8 beteiligt gewesen sein sollen.

Wie der Konflikt entschärft werden kann, ist kaum abzusehen. Immerhin treffen sich Russen und Amerikaner Ende der Woche in Genf, um über die Einhaltung des INF-Vertrags zu sprechen. Bisher wiegelte Moskau allerdings alle US-Beschwerden über Verstöße kategorisch ab.

Der Auftritt von Russlands Präsident Wladimir Putin am Donnerstag bei seiner jährlichen Pressekonferenz versprach ebenfalls nichts Gutes. Zwar lobte er den INF-Vertrag und erklärte, dass Russland auf keinem Fall aus ihm aussteigen wolle. Einen Satz später aber warf er den USA vor, ihrerseits das Abkommen zu brechen.